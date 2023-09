Nové vyhledávání změní internet. Google má ale problém, povedlo se až moc

Co píšeme v analýze Google testuje nový způsob vyhledávání, který uživateli nenabízí odkazy na weby, ale rovnou mu napíše celou odpověď.

Může to úplně proměnit celý ekosystém webu: návštěvníci nebudou klikat na webové stránky, těm se sníží návštěvnost, objem zobrazené reklamy, a tedy příjmy.

A také samotná firma Google by mohla výrazně prodělat. Nové vyhledávání může ohrozit návyk uživatelů klikat na reklamy – a reklamy tvoří hlavní zdroj příjmů Googlu.

Proto zatím nejde do ostrého provozu, hledá se způsob, jak generativní umělou inteligenci zpeněžit.

Když máte otázku, jakého nástroje se zeptáte? Vyhledávače, nebo umělé inteligence? Chatboti jako ChatGPT nebo Claude jsou sice skvělí pro kreativní tvorbu, ale často jsou kreativní až příliš. Jinými slovy, naprosto se nemůžete spolehnout na to, že z nich nepadají úplné halucinace. Důvěryhodně znějící nesmysly, které nemají s realitou nic společného.

Řada lidí se domnívala, že to bude právě společnost Google – provozovatel nejpoužívanějšího vyhledávače na světě –, kdo zprovozní důvěryhodnějšího chatbota. Ale ani jejich Bard neumí používat aktuální informace z webu.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Bard někdy odmítne odpovědět, jindy dává fakticky mylné informace.

Zatímco snad už všichni – včetně dětí – vědí o tom, že ChatGPT a podobné nástroje dávají nespolehlivé výsledky, mnohem méně lidí ví, že společnost Google se pokusila skloubit výhody spolehlivých stránek s kreativitou umělé inteligence. A z našeho testování se zdá, že se jim to podařilo překvapivě dobře.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy „Jak vyčistit skvrny od borůvek ze stropu“ byl první dotaz, na který jsem dostal odpověď na míru vygenerovanou experimentální funkcí Google. Neptejte se, proč jsem hledal zrovna to. Ocenil jsem, že ani generativní neuronová síť se mne neptala, jak se borůvky na strop dostaly, a místo toho nabídla několik tipů, jak je vyčistit.

Už od roku 2014 ukazuje Google krátké úryvky z webových stránek v reakci na některé dotazy uživatelů. Nová funkce jde ale mnohem dále: napíše vám souvislou odpověď na váš dotaz. Nástroj je zatím dostupný pouze v anglickém jazyce.

Text je sestavený z řady různých stránek a tyto zdroje jsou vždy odkázané. Kromě toho se můžete ptát na doplňující otázky a vyhledávač si pamatuje kontext.

Kde funguje experimentální vyhledávání Google? Nový „režim“ vyhledávání, který uživatelům zobrazuje souhrny generované na míru umělou inteligencí, není běžně dostupný. Jedná se o experimentální funkci Search Generative Experience v rámci Search Labs. Google tuto funkci poprvé ukázal v květnu 2023 na konferenci Google I/O: Nejpopulárnější stránka se změní. Google předvedl inteligenci nové generace „Nástroje využívající generativní umělou inteligenci jsou opravdu užitečné tam, kde ani nevíte, co přesně hledáte, a otázky plodí další otázky,“ řekla tehdy Cathy Edwardsová, viceprezidentka vývoje společnosti Google. „Pomocí vyhledávání budete moci řešit věci, které by vás dříve ani nenapadly.“ Experimentální služba je pro zájemce dostupná od konce roku 2022, a to pouze v USA a v anglickém jazyce. Funguje v mobilní aplikaci Google a v prohlížeči Google Chrome.

Generování je navíc překvapivě rychlé. Na rozdíl třeba od ChatGPT, Bing Chat nebo Claude je text včetně odkazů vygenerovaný v řádu jednotek sekund.

Na prezentacích se samozřejmě vždy ukazují jen povedené ukázky. Proto jsem byl zvědavý, jak použitelná je nová „generativní vyhledávací inteligence“ v praxi. Ve zkratce: výsledky jsou překvapivě dobré. Ne dokonalé, ale pro většinu účelů zcela dostatečné. Což přináší řadu otázek, které zatím podle mého nejsou vyřešené…

Odpovědi jsou rychlé a k věci

Abych otestoval reálné možnosti nového nástroje, otevřel jsem si historii svého vyhledávání za poslední tři měsíce a vybral vzorek 30 dotazů, které byly trochu složitější. Porovnal jsem pak, zda byl vygenerovaný boxík užitečný, a zda jsem tedy byl s výsledkem spokojenější, než kdyby tam tato pokusná funkce nebyla.

Tady se můžete podívat na všechna vyhledávání:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +26

Očekával jsem, že bude vygenerovaný boxík někdy užitečný, jindy otravný, anebo dokonce chybný. To se víceméně vyplnilo. Byl jsem ale překvapený, že užitečnost jednoznačně převažovala.

Když jsem svá vyhledávání rozdělil do čtyř hrubých kategorií, bylo jasné, že nejvíce toto generativní AI zazářilo právě tam, kde ChatGPT a další kecálci pohořeli: ve vyhledávání reálií. Výjimečně se objevila chyba (o tom dále), ale celkově byl boxík s vygenerovaným souhrnem rychlý a spolehlivý.

Také v dalších oblastech jsem si sumarizaci pochvaloval. U vyhledávání produktů se dokonce v boxíku ukazovaly odkazy na různé prodejce, a já si tak mohl rychle udělat představu o nabídce.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vyhledávání běžeckých bot pro chodidla s tendencí k nadměrné pronaci. Vygenerovaný text obsahuje i galerii 28 vybraných produktů a u každého lze zobrazit jejich dostupnost v různých on-line obchodech.

U jiných dotazů sice výsledek nebyl tak interaktivní, ale přesto býval užitečný. Třeba když jsem hledal nápady na článek o programování pro děti, vygenerovaný boxík obsahoval skvělé shrnutí, celou řadu tipů i relevantní odkazy:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Ukázka generativního shrnutí v rámci experimentu Google SGE.

Tento drobný test zdaleka nepokrývá všechny scénáře, a nejde tak o objektivní zhodnocení možností tohoto experimentálního „zážitku“. Google navíc nástroj neustále ladí a vylepšuje. Je to tedy praktická ukázka, nikoli recenze.

Další vyhledávače a generativní AI Google je sice největší vyhledávač světa, ale samozřejmě není jediný, kdo s generativní umělou inteligencí experimentuje. Jako první nasadil chatbota do vyhledávání Microsoft. Jejich Bing Chat je volně dostupný všem uživatelům prohlížeče Edge. Microsoft slibuje úplně nové prohledávání webu Také český vyhledávač Seznam.cz plánuje zapojení vlastních jazykových modelů a generovat některé texty na míru: „Éra vzestupu jazykových modelů nabízí možnost vytáhnout z několika zdrojů pouze to podstatné, proto budeme brzy nabízet možnost shrnutí aktuálních článků k dotazům, které se právě hledají,“ uvedla Aneta Kapuciánová ze Seznam.cz. „Může to být pro uživatele velká pomoc v případě, že chtějí být informováni o aktuálním dění, a přitom nemají čas procházet všechny články. “ Foto: Seznam.cz Ukázka možného zapojení jazykových modelů do vyhledávání Seznam.cz, jazykový model zde vygeneroval vysvětlení toho, proč je v daný moment mezi nejvíce hledanými slovy právě slovo „Kazma“. Za zmínku stojí také chatbot Perplexity.ai, který nabízí funkci kopilota a dokáže kompilovat informace z mnoha zdrojů a výsledky poté sumarizovat do plynulého textu.

Jaké to přinese problémy?

Nejlépe si generativní vyhledávání vedlo tam, kde jsem hledal odpověď na nějakou otázku nebo řešení nějakého problému. Tam mi totiž umělá inteligence jednoznačně ušetřila čas a přehledně zkombinovala odpovědi z více stránek. Zároveň jsou pod šipkou sbalené odkazy na zdroje informací, takže si případně mohu ověřit jejich pravdivost.

Což je občas důležité. Několikrát se mi stalo, že generativní souhrn neodpovídal skutečnostem a vymyslel si na základě špatného pochopení zdrojů něco, co není pravda. Čechy třeba může potěšit, že se umělá inteligence nechala nachytat na existenci Járy Cimrmana.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Generativní souhrn napřed správně uvádí na základě zdrojů, že Jára Cimrman je fiktivní postava. V posledním odstavci ale – na základě jiných zdrojů – fabulaci přesto podléhá a dodává, že kromě toho je Jára Cimrman také jméno skutečného člověka, který žil od roku 1869 do roku 1966.

Jindy zase AI tvrdila, že Česko má přístup k moři, což je samozřejmě nesmysl, nebo že Praha je nejlepší město pro vegany v Evropě, což je přinejmenším diskutabilní. Google ostatně uvádí, že „jde o experimentální funkci a kvalita informací může kolísat“.

„Generativní umělá inteligence otevírá zcela nové možnosti, jak můžeme lidem pomáhat při zkoumání informací, a toto je první krok k této budoucnosti,“ říká Alžběta Houzarová, mluvčí společnosti Google. „Těšíme se, až se dostane do rukou lidem a uslyšíme jejich zpětnou vazbu.“

Jelikož AI pokaždé jasně uvádí zdroje svých tvrzení, šlo by říci, že to není až tak velký problém. K podobným omylům ostatně dochází už nyní, když se do výsledků vyhledávání probojuje stránka s mylnými informacemi.

Pokud se ale lidé naučí na souhrny spoléhat, dostaví se jiný zádrhel: návštěvníci nebudou klikat na webové stránky. Pro řadu webů vyhledávače tvoří významnou část jejich návštěvnosti. Pokud ale robot vyhmátne z webových stránek přesně to, co jste hledali, proč byste klikali na cizí weby a zdržovali se listováním v nich?

Schválně jsem si dělal statistiku, v kolika případech jsem musel během mého testu kvůli získání informace kliknout na nějaký web a opustit stránku Google. Generativní asistent tuto potřebu snížil o více než polovinu.

„Rozhodně chceme, aby měli lidé možnost prokliknout se na kvalitní zdroje informací,“ uvedl zástupce týmu Google během prezentace pro novináře. „A kvalita těch informací vychází ze systému řazení, který jsme ladili dvacet pět let.“

Jak tam dostat reklamu?

Jenže pokud by Google nasadil tento systém ve velkém, mohlo by to vést k zásadní změně webového ekosystému. Nejvíce by to dopadlo na tvůrce obsahu, kteří jsou finančně závislí na ziscích ze zobrazených reklam. Když k nim nebudou proudit návštěvníci, nebudou se zobrazovat reklamy.

„Zaměřují se na vyhledávání bez kliknutí, které využívá informace od vydavatelů a autorů, kteří věnují čas a úsilí tvorbě kvalitního obsahu, aniž by nabízeli jiné výhody než možnost kliknutí,“ uvedl Rutledge Daugette, provozovatel herního webu, pro CNBC. „Umělá inteligence využívá informace ostatních autorů, aniž by jim za to něco dávala.“

V případě giganta, jakým je Google, by masivní zapojení takové služby opravdu mohlo razantně proměnit návštěvnost. A také samotná firma Google by na tom mohla výrazně prodělat.

Můj krátký test ukázal, že Google ukazoval v experimentálním režimu podobné množství reklam jako dříve. Ale obecně jsem díky vygenerovanému boxíku mnohem méně klikal na jakékoli výsledky. To může ohrozit návyk uživatelů klikat na reklamy – a reklamy tvoří hlavní zdroj příjmů Google.

I proto je docela možné, že experiment zatím zůstane dostupný jen velmi omezeně. Alespoň do doby, než Google (a další firmy) najdou způsob, jak generativní umělou inteligenci zpeněžit. Jak chatbota přesvědčit k tomu, aby uživateli nabídl – v pravou chvíli – i reklamní sdělení, za jejichž zobrazení jsou inzerenti ochotni zaplatit.

Nabízí se celá řada možností, jak toho dosáhnout. Od vkládání graficky oddělených bloků (jako to dělá Bing Chat) přes provizi z prodeje nabízených položek až po zakomponování reklamy přímo do vygenerovaného textu.