7 місць для купання на чеській природі

Літо без купання та водних видів спорту – взагалі неможливе! Якщо цього літа вам доведеться обійтися без моря, саме час відкрити для себе водну красу Чеської Республіки. Освіжіться в озерах, кар'єрах та інших водоймах.

Кар’єр Виклеки (Lom Výkleky)

Foto: Mapy.cz Кар’єр Виклеки.

Прозора вода у затопленому кар'єрі, що у селищі Виклеки, приваблює не лише мешканців Оломоуцького краю. Кар'єр оточений скелями, покритими деревами, звідки відкривається чудовий краєвид. Середня глибина кар'єру становить шість метрів, але подекуди вона значно більша, тому тут часто тренуються водолази.

Каменцове озеро (Kamencové jezero)

Foto: Shutterstock.com Каменцове озеро.

У районі Усті-над-Лабем, неподалік від міста Хомутов, можна покупатися в єдиному в своєму роді озері. Каменцове озеро утворилося внаслідок затоплення шахт, у яких видобували галун і сірку. Сьогодні це басейн із цілющою водою, оточений піщаними і трав'яними пляжами. Він популярний не тільки для купання, але й для занять водними та пляжними видами спорту, а також тут є одна з найдовших водних лижних трас у країні.

Озеро Конєтопи (Jezero Konětopy)

Foto: Mapy.cz Озеро Конєтопи.

Покупатися, майже як у морі, можна в озері Конєтопи, до якого з Праги можна дістатися машиною за півгодини. На території піщаного кар'єру між селами Конєтопи та Држіси можна знайти великі трав'яні та піщані пляжі, якісну воду, гарні санітарні умови та безліч кіосків із закусками. Місцевою рідкістю є прісноводні медузи. Але не хвилюйтеся, вони не є небезпечними.

Озеро Мілада (Jezero Milada)

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Озеро Мілада.

Між містами Тепліце та Усті-над-Лабемом знаходиться озеро, що утворилося в результаті затоплення великого вугільного кар'єру. Наприкінці 1990-х років у цьому районі видобували вугілля, але у новому тисячолітті його рекультивували та перетворили на рекреаційну зону, яка найбільше приваблює відвідувачів великим озером глибиною до 25 метрів. Озеро відзначається чудовою якістю води, великими трав'янистими та кам'янистими пляжами, а також можливостями для занять водними видами спорту, такими як яхтинг.

Гребля Липно (Přehrada Lipno)

Foto: Shutterstock.com Гребля Липно.

Щоб побачити найбільше водосховище в Чехії, вам потрібно відправитися до Шумави. Липненське водосховище площею майже 49 км2 є популярним в Чеській Республіці, тому воно отримало назву «Південночеське море». Береги навколо водосховища розташовані на відстані близько 150 кілометрів, тому ви можете легко обирати з-поміж пляжів. Між ними можна їздити велосипедом, тому що тут є багато велосипедних доріжок. Найпопулярнішими є пляж «Длоухатанська», який простягається по всьому водосховищу над Влтавою та пляж у Фрімбурку.

Озеро Лгота (Jezero Lhota)

Foto: Mapy.cz Озеро Лгота.

Озеро Лгота також розташоване неподалік від Праги. Близько 20 кілометрів від столиці, за кілометр від села Лгота, знаходиться велике озеро, яке утворилося внаслідок затоплення піщаного кар'єру. Природний басейн оточений піщаним пляжем із пишними деревами, які забезпечать приємну прохолоду в найсильнішу спеку. Тут ви також знайдете багато кіосків із їжею.

Затоплений кар’єр Янічув врх (Zatopený lom Janičův vrch)

Foto: Mapy.cz Затоплений кар’єр Янічув врх.