Погода в Чехії на цей тиждень: буде холодніше

Ще у понеділок температура повітря підніметься до літніх 26 градусів за Цельсієм. Решта тижня відзначиться істотним похолоданням, а небо затягнеться хмарами.

У понеділок ввечері на заході країни пройдуть перші зливи, місцями з грозами. У вівторок і середу по всій території Чехії очікуються дощі, а температура протягом решти тижня взагалі не перевищуватиме 20 градусів. Опади можуть бути сильнішими та тривалішими.