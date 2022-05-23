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Погода в Чехії на цей тиждень: буде холодніше

Наталія Драган

Ілюстраційне фото.

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17:30

За прогнозами синоптиків, минулотижневі літні температури йдуть на спад, у країні похолоднішає.

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Ще у понеділок температура повітря підніметься до літніх 26 градусів за Цельсієм. Решта тижня відзначиться істотним похолоданням, а небо затягнеться хмарами.

У понеділок ввечері на заході країни пройдуть перші зливи, місцями з грозами. У вівторок і середу по всій території Чехії очікуються дощі, а температура протягом решти тижня взагалі не перевищуватиме 20 градусів. Опади можуть бути сильнішими та тривалішими.

Протягом четверга та п’ятниці деколи буде сонячно і лише періодично дощитиме. Проте у вихідні прийде черговий холодний фронт, ймовірно, буде переважно хмарно, зі зливами і дощем, а стовпчик термометра покаже максимум 19 градусів. Про це йдеться у тижневому прогнозі та інформації на сторінці Чеського гідрометеорологічного інституту в Фейсбуці.

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