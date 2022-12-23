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ZprávyУкраїнські новиниСпецпроєкт: Надішліть нам малюнок і розкажіть, про що мріє ваша дитина у 2023 році

Спецпроєкт: Надішліть нам малюнок і розкажіть, про що мріє ваша дитина у 2023 році

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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15:00

Минає 2022 рік. Ми знаємо, наскільки складним і непередбачуваним він був. Проте навіть у найтемніші часи завжди залишається місце для світла. І мрій.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Шановні читачі! Ми будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до нашого проєкту «Моє бажання на 2023 рік» і разом зі своїми дітьми надішлете нам свої новорічні малюнки. Попросіть їх замислитися над тим, яке бажання вони б загадали на наступний рік. До проєкту можуть долучитися діти будь-якого віку, а найменші можуть попросити допомоги у батьків.

Готові малюнки сфотографуйте на телефон та надішліть нам до редакції на електронну адресу darynadziuba@gmail.com. Просимо також вказати коротку інформацію про вашу дитину: ім’я, вік, місто. Розкажіть нам, в якому чеському містечку ви нині проживаєте та чи ходить ваша дитина до чеської школи.

Чотири кроки, щоб доєднатися до спецпроєкту:

Намалюйте, сфотографуйте, підпишіть і відправте нам до редакції.

Малюнки ваших дітлахів ми опублікуємо у великій галереї на сторінках чеського видання та в рамках нашої україномовної рубрики. Автор або авторка найкращого та найкреативнішого малюнку отримає подарунок – екскурсію редакцією одного з найпопулярніших чеських видань Seznam Zprávy. Ми покажемо вам, як і де працюють журналісти, розповімо, як створюються новини та відповімо на всі ваші запитання.

Ми з нетерпінням чекаємо на ваші малюнки і заздалегідь дякуємо за участь!

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