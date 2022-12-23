Спецпроєкт: Надішліть нам малюнок і розкажіть, про що мріє ваша дитина у 2023 році

Шановні читачі! Ми будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до нашого проєкту «Моє бажання на 2023 рік» і разом зі своїми дітьми надішлете нам свої новорічні малюнки. Попросіть їх замислитися над тим, яке бажання вони б загадали на наступний рік. До проєкту можуть долучитися діти будь-якого віку, а найменші можуть попросити допомоги у батьків.

Готові малюнки сфотографуйте на телефон та надішліть нам до редакції на електронну адресу darynadziuba@gmail.com. Просимо також вказати коротку інформацію про вашу дитину: ім’я, вік, місто. Розкажіть нам, в якому чеському містечку ви нині проживаєте та чи ходить ваша дитина до чеської школи.

Чотири кроки, щоб доєднатися до спецпроєкту: Намалюйте, сфотографуйте, підпишіть і відправте нам до редакції.

Малюнки ваших дітлахів ми опублікуємо у великій галереї на сторінках чеського видання та в рамках нашої україномовної рубрики. Автор або авторка найкращого та найкреативнішого малюнку отримає подарунок – екскурсію редакцією одного з найпопулярніших чеських видань Seznam Zprávy. Ми покажемо вам, як і де працюють журналісти, розповімо, як створюються новини та відповімо на всі ваші запитання.