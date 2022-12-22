Щасливого Різдва або Veselé Vánoce: завітайте на різдвяні заходи в Чехії

Різдво у Празі

Заспівайте колядки українською

23 грудня о 18 годині Церква Св. Климента запрошує українців у Празі розділити радість Христового народження, співаючи разом відомі колядки рідною мовою.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

«Цьоріч святкувати Різдво для українців буде по-особливому щемливо. Важливо пам'ятати про це свято, співати колядки та відчувати підтримку, навіть коли ти далеко від дому.«Нині радість стала», «Ой у Віфлеємі» та інші різдвяні пісні залунають новим звучанням у одній з найстаріших церков Праги», - йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

Церква Св. Климента знаходиться за адресою Klimentská 5, Praha 1.

Вхід вільний.

Деталі за посиланням.

Послухайте «Чеську різдвяну месу»

На головному залізничному вокзалі Праги (Hlavní nádraží) відбудеться незвичайна та добра акція «Rybovka na Hlaváku».

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

23 грудня о 13 годині десятки музикантів і співаків виконають «Чеську різдвяну месу» (Česká mše vánoční) - класичний твір чеського композитора Яна Риби. Керувати імпровізованим оркестром, зібраним із музикантів-добровольців, традиційно буде відомий чеський диригент Лукаш Прхал.

Вхід безкоштовний.

Деталі за посиланням.

Скуштуйте різвяну юшку

Цьогоріч після ковідних обмежень знову відбудеться улюблена різдвяна традиція - розлив різдвяної юшки.

Foto: Telegram-kanal Ілюстраційне фото.

24 грудня з 11 по 13 години на Староміській площі (Staroměstské náměstí) всі бажаючі матимуть змогу безкоштовно скуштувати різдвяну рибну юшку. Кухарі приготують близько 2 тисячі порцій, яких має вистачити на всіх.

А з 21 до 22 години тут відбудеться різдвяна меса «Hej mistře!», на якій виступатиме хор «Vox Pragae» та оркестр «Praga Sinfonietta».

Прогуляйтеся різдвяною Прагою

26 грудня некомерційна організація «InBáze» запрошує дорослих і дітей на безкоштовну різдвяну прогулянку Прагою.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Анонс до заходу.

«Прогулюючись історичним центром Праги, ми зупинимося біля обраних церков, де на Різдво виставляються різноманітні унікальні вертепи з давньою історією», - йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

Зустріч учасників акції відбудеться о 13 годині біля пам’ятника Йосипу на Юнгмановій площі (Jungmannovo náměstí).

Детальну інформацію ви отримаєте після обов'язкової реєстрації на електронну пошту komunita@inbaze.cz.

Відвідайте різдвяні ярмарки

На Вацлавській та Староміській площах, а також на Площі Республіки можна відвідати найбільші різдвяні ярмарки Чехії.

Foto: Seznam Zprávy Ілюстраційне фото.

На них гості можуть скуштувати чеські ковбаски, смажені каштани, смачний глінтвейн, традиційні різдвяні страви, класичний трдельник та інші смаколики чеських виробників, а гурмани – устриці та равликів. Торгові кіоски працюють щодня з 10 до 22 години.

Інші різдвяні ярмарки можна відвідати на одній з площ Празького Граду (náměstí U Svatého Jiří), на Площі Миру, біля виходу зі станції метро «Андел» тощо.

Ярмарки чекають відвідувачів щопонеділка та четверга з 10 до 18 години, щоп'ятниці та щонеділі з 10 до 19 години, 24 грудня - з 10 до 15 години.

Привітайте безпритульних собак

24 грудня о 10 годині муніципальна поліція Праги запрошує на традиційний День відкритих дверей у притулку бездомних собак.

Foto: policie Афіша до заходу.

Гості матимуть можливість поспілкуватися з тваринами, послухати різдвяні мелодії у виконанні ансамблю поліції та побачити показ робіт службових собак. У дворі притулку встановлять різдвяну ялинку, під яку всі охочі зможуть покласти подарунки для собак – корм, іграшки тощо.

Відвідати притулок можна за адресою V Zámcích 56, Praha 8 - Troja.

Різдво в Карловарському краї

23 грудня замок «Кинжварт» (hrad Kynžvart) запрошує дітей від 5 до 12 років на різдвяні програми.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Ілюстраційне фото.

Організатори заходу познайомлять дітей з різдвяними традиціями, а після вирушать на прогулянку замковим парком. Відвідати акцію можна о 9 годині за адресою 354 91 Lázně Kynžvart.

22 та 23 грудня у монастирі Тепла (Klášter Teplá) в галереї «Čeladník» відбудеться виставка вертепів, яка триватиме до 15 січня щоденно з 10 до 16 години за адресою Klášter Teplá 1, Klášter Teplá.

Різдво в Оломоуцькому краї

Напередодні Різдва деякі замки в Оломоуцькому краї знову відкриваються для громадськості.

Наприклад, щосуботи замок Штернберк (hrad Šternberk) пропонує відвідувачам різдвяні екскурсії. У нижньому дворі можна подивитися дерев'яний вертеп у натуральній величині. 25 грудня замок готує поетичні екскурсії замком. Відвідати екскурсії можна за адресою Horní náměstí 6, Šternberk.

Замок Боузов (hrad Bouzov) відкриється для відвідувачів 27 і 28 грудня. Бажаючим запропонують екскурсії різдвяно прикрашеним замком. Початок екскурсій о 15 годині за адресою Bouzov 8, Bouzov. Бронювання місць обов’язкове.

Різдво в Пльзенському краї

Старочеське Різдво, сповнене звичаїв і традицій, підготували на хуторі «У Матоушу» (selský dvůr U Matoušů) в Плзені-Болевці. Для відвідувачів пропонуються екскурсії, які проходитимуть щодня, окрім понеділка та вихідних, і триватимуть до 23 грудня. Завітати на захід можна за адресою Bolevecká náves 1/3, Plzeň.

Foto: Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv Ілюстраційне фото.

У замку Швігов (hrad Švihov), де півстоліття тому знімали найвідомішу чеську різдвяну казку «Три горішки для Попелюшки», протягом грудня відбувається показ казки, а щосуботи доступна виставка «За таємницею туфельки Попелюшки». У міжсвяткові дні замок працюватиме з 27 по 30 грудня. Відвідати замок можна за адресою Žižkova 1, Švihov.

Різдво у Краловоградецькому краї

Сафарі-парк у Кралове-над-Лабем запрошує на різдвяну прогулянку.

Foto: www.kudyznudy.cz Ілюстраційне фото.

Десятки світлових прикрас у формі тварин та, звісно, живі тварини скрасять вашу святкову прогулянку парковою зоною.