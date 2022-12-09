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Український фольклор та темперамент: до Праги їде гурт «Hudaki Village Band»

Дарина Дзюба
Foto: Фейсбук-сторінка гурту.

Гурт «Hudaki Village Band».

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18:00

12 та 13 грудня у празькому концертному залі «Palác Akropolis» виступить український фольклорний колектив з Закарпаття «Hudaki Village Band».

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«Hudaki Village Band» – це дев'ять музикантів з українських Карпат. У регіоні Мараморош, в гірській місцевості південно-західної України на кордоні з Румунією та Угорщиною, селянських музикантів називають гудаками. Звідси й назва гурту.

Спочатку музиканти грали на весіллях, а згодом почали виступати на фестивалях та в концертних залах по всій Європі. Під час Революції Гідності вони дали концерт на оточеному поліцією київському Майдані Незалежності, а у 2016 році стали одним із найбільших відкриттів музичного фестивалю «Respect».

Як зазначають самі музиканти, у своїй творчості вони поєднують слов'янську вокальну традицію, румунські мелодії, єврейські ритми та ромський темперамент.

Вже за кілька днів артисти привезуть свою автентичну музику до Праги. Свій перший концерт у чеській столиці гурт зіграє 12 грудня у концертному залі «Palác Akropolis» о 19:30. А на день пізніше, 13 грудня, о 10 годині ранку тут же відбудеться концерт для дітей.

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Усі зібрані кошти від концерту будуть передані на допомогу Україні.

Квитки на захід можна придбати за посиланням ТУТ.

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