Hlavní obsah

Питання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Дарина Дзюба

Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Дарина Дзюба

Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Міхал Шула, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниЗарядіться різдвяним настроєм з піснею: відомі чеські та іноземні колядки

Зарядіться різдвяним настроєм з піснею: відомі чеські та іноземні колядки

Дарина Дзюба, Даніел Севера
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

Reklama

15:00

Що слухають чехи на Різдво? Пропонуємо огляд найпопулярніших чеських колядок і новорічних пісень.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати…

Впевнені, ви проспівали ці рядки і знаєте, що йдеться про відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який знають у всьому світі. Ця щедрівка стала одним із символів різдвяних свят, а її мотиви наспівує не лише кожен дорослий та маленький українець.

Щедрівки і колядки є невід'ємною частиною різдвяних свят і для чехів. Слухати вони полюбляють не лише сучасні іноземні новорічні пісні, а й можуть похизуватися традиційними чеськими колядками. Послухати їх пропонуємо і вам.

Чеські різдвяні колядки

«Tichá noc» – «Тиха ніч»

Однією з найдавніших колядок є «Тиха ніч». В оригіналі твір називається «Stille Nacht», вперше його виконали в 1818 році в Австрії, а в англомовних країнах колядка відома як «Silent Night». Два роки тому композиція відзначила своє 200-річчя. Насправді ця різдвяна колядка звучить по всьому світу більш ніж на 300 мовах та діалектах. Саме тому «Тиху ніч» включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

«Vánoce, Vánoce přicházejí» – «Різдво, Різдво наближається»

Завдяки своїй простій мелодії та веселому тексту ця пісня стала однією з найвідоміших чеських колядок. Перший її запис був зроблений у 1962 році. Музика належить Яроміру Вомачкові, а слова написав Зденек Боровец.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

«Půjdem spolu do Betléma» – «Підемо разом до Віфлеєму»

Ця колядка є невід’ємною частиною чеського Різдва, проте її походження та автор залишаються таємницею.

До інших відомих чеських колядок належать, наприклад, пісня «Rolničky, rolničky,  kdopak vám dal hlas» (Дзвіночки, дзвіночки, хто дав вам голос), яку в англомовних країнах знають як «Jingle Bells». Ще однією знайомою чехам колядкою є твір з назвою «Narodil se Kristus Pán», який звучить у культовому чеському фільмі «Pelíšky» у виконанні Їржі Кодета.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Крім того, чехи полюблять колядки «Štědrej večer nastal» (Святвечір настав) або «Pásli ovce valaši» (Пасли овець вівчари).

Чеські різдвяні пісні

«Půlnoční» – Вацлав Нецкарж

Пісня «Půlnoční» (Північна) була написана у 2011 році, спочатку як музика до фільму Алоїза Небеля режисера Томаша Луняка. Вацлав Некарж записав її з гуртом «Umakart». Останнім часом чехи асоціюють цю композицію з різдвяними святами.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

«Jsou svátky» – Карел Ґотт

Зденек Боровец, який створив текст чеської колядки «Vánoce, Vánoce přicházejí», написав слова і для різдвяної пісні з символічною назвою «Jsou svátky» (Це свята), яку виконав легендарний Карел Ґотт. Чеська версія пісні була створена в 1976 році і походить від англійського оригіналу пісні «Brandy».

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

«Vánoce na míru» – Ева Фарна

Пісня була створена у 2017 році за 14 днів, і майже одразу полонила слухачів чеських радіостанцій. Незважаючи на те, що ця композиція виникла зовсім нещодавно, вона стала піснею, яку на Різдво можна почути в багатьох чеських домівках.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Іноземні різдвяні пісні

«Last Christmas»  гурт «Wham!»

Одну з найпопулярніших різдвяних пісень у світі створив британський дует «Wham!», до якого увійшли Джордж Майкл та Ендрю Ріджлі. Світ вона побачила у 1984 році. А у 2019 році, перед самим Різдвом, на YouTube опублікували оновлену версію кліпу 80-х. У Чехії ця композиція є однією з найвідоміших іноземних різдвяних пісень.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

«All I Want For Christmas is You»  Мерая Кері

Пісня, що є однією з найпопулярніших у світі та є символом Різдва, вийшла в 1994 році. Тоді навіть ніхто не підозрював, наскільки хітовою вона стане.

Співачка Мерая Кері отримала за неї кілька нагород у Книзі рекордів Гіннесса – найбільший американський святковий хіт, найбільш прослуховувана різдвяна пісня на платформі «Spotify» за 24 години або пісня, що найбільшу кількість тижнів трималася у британському чарті ТОП-10.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Sdílejte článek

Související články

Українське Різдво у Празі. Театр «АВС» запрошує на святковий вертеп

Як працюватимуть магазини на Різдво і коли канікули у чеських школах?

Звичаї і традиції чеського Різдва: що роблять чехи 24 грудня?

Різдвяні традиції чехів: значення Адвенту та адвентового вінка

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини