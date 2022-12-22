Зарядіться різдвяним настроєм з піснею: відомі чеські та іноземні колядки

Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати, Господаря викликати…

Впевнені, ви проспівали ці рядки і знаєте, що йдеться про відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який знають у всьому світі. Ця щедрівка стала одним із символів різдвяних свят, а її мотиви наспівує не лише кожен дорослий та маленький українець.

Щедрівки і колядки є невід'ємною частиною різдвяних свят і для чехів. Слухати вони полюбляють не лише сучасні іноземні новорічні пісні, а й можуть похизуватися традиційними чеськими колядками. Послухати їх пропонуємо і вам.

Чеські різдвяні колядки

«Tichá noc» – «Тиха ніч»

Однією з найдавніших колядок є «Тиха ніч». В оригіналі твір називається «Stille Nacht», вперше його виконали в 1818 році в Австрії, а в англомовних країнах колядка відома як «Silent Night». Два роки тому композиція відзначила своє 200-річчя. Насправді ця різдвяна колядка звучить по всьому світу більш ніж на 300 мовах та діалектах. Саме тому «Тиху ніч» включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

«Vánoce, Vánoce přicházejí» – «Різдво, Різдво наближається»

Завдяки своїй простій мелодії та веселому тексту ця пісня стала однією з найвідоміших чеських колядок. Перший її запис був зроблений у 1962 році. Музика належить Яроміру Вомачкові, а слова написав Зденек Боровец.

«Půjdem spolu do Betléma» – «Підемо разом до Віфлеєму»

Ця колядка є невід’ємною частиною чеського Різдва, проте її походження та автор залишаються таємницею.

До інших відомих чеських колядок належать, наприклад, пісня «Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas» (Дзвіночки, дзвіночки, хто дав вам голос), яку в англомовних країнах знають як «Jingle Bells». Ще однією знайомою чехам колядкою є твір з назвою «Narodil se Kristus Pán», який звучить у культовому чеському фільмі «Pelíšky» у виконанні Їржі Кодета.

Крім того, чехи полюблять колядки «Štědrej večer nastal» (Святвечір настав) або «Pásli ovce valaši» (Пасли овець вівчари).

Чеські різдвяні пісні

«Půlnoční» – Вацлав Нецкарж

Пісня «Půlnoční» (Північна) була написана у 2011 році, спочатку як музика до фільму Алоїза Небеля режисера Томаша Луняка. Вацлав Некарж записав її з гуртом «Umakart». Останнім часом чехи асоціюють цю композицію з різдвяними святами.

«Jsou svátky» – Карел Ґотт

Зденек Боровец, який створив текст чеської колядки «Vánoce, Vánoce přicházejí», написав слова і для різдвяної пісні з символічною назвою «Jsou svátky» (Це свята), яку виконав легендарний Карел Ґотт. Чеська версія пісні була створена в 1976 році і походить від англійського оригіналу пісні «Brandy».

«Vánoce na míru» – Ева Фарна

Пісня була створена у 2017 році за 14 днів, і майже одразу полонила слухачів чеських радіостанцій. Незважаючи на те, що ця композиція виникла зовсім нещодавно, вона стала піснею, яку на Різдво можна почути в багатьох чеських домівках.

Іноземні різдвяні пісні

«Last Christmas» – гурт «Wham!»

Одну з найпопулярніших різдвяних пісень у світі створив британський дует «Wham!», до якого увійшли Джордж Майкл та Ендрю Ріджлі. Світ вона побачила у 1984 році. А у 2019 році, перед самим Різдвом, на YouTube опублікували оновлену версію кліпу 80-х. У Чехії ця композиція є однією з найвідоміших іноземних різдвяних пісень.

«All I Want For Christmas is You» – Мерая Кері

Пісня, що є однією з найпопулярніших у світі та є символом Різдва, вийшла в 1994 році. Тоді навіть ніхто не підозрював, наскільки хітовою вона стане.