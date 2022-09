Hřib: ANO, nebo ODS? Jako si vybírat mezi ptačí a prasečí chřipkou

Pirátský primátor Zdeněk Hřib letos obhajuje čtyři roky své práce v čele pražského magistrátu.

V roce 2018 sliboval město, v němž se nekrade, začátkem léta si ale policie přišla pro jednoho z jeho náměstků. Přesto sám Hřib tvrdí, že slib o městu s čistým štítem splnil.

„Kauza Dozimetr se vůbec netýká zakázek na magistrátu. Ještě tady děláme hloubkové audity, ale předběžné informace opravdu ukazují, že zakázek radnice se to netýká. A to právě proto, že jsme tady zavedli protikorupční opatření,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Chci, aby Praha byla digitální metropole, ve které se nekrade. Nechci moc, chci řídit město s čistým štítem.“ Povedlo se?

Myslím, že řídíme město s čistým štítem, protože Piráti nejsou nijak zatažení v žádné korupční kauze, takže čistý štít určitě. V digitalizaci postupujeme. Je pravda, že jsem byl nemile překvapený, když jsem zjistil, že se tu v IT sice nainvestovaly v předchozích volebních obdobích stovky milionů do infrastruktury, ale neměly efekt, který mít měly.

Když jsme sem přišli a chtěli začít dělat digitální služby pro občany, tak jsme zjistili, že základní hardware v datových centrech, a jak jsou postavena datová centra, neodpovídá tomu, co by člověk čekal jako výsledek nainvestovaných peněz. Jinými slovy, že ten základ není schopen unést dům, který jsme chtěli postavit nad tím.

Museli jsme si vyhrnout rukávy a začít mnohem víc řešit nejprve ty nejzákladnější věci. Například se nám podařilo vyvázat magistrát ze závislosti na jednom dodavateli datových center a teď je spravuje městská společnost Operátor ICT, tedy městem vlastněný dodavatel IT. Je tu Portál Pražana, jeho návštěvnost postupně stoupá, je tu digitalizace v dopravních aplikacích.

Město s čistým štítem

Pojďme si to rozdělit: „Město s čistým štítem“. Byl jste v kauze Dozimetr vypovídat na policii?

Nebyl jsem ani kontaktován policií, natož že bych někam šel něco vypovídat. Naopak na výsleších se střídají zástupci všech ostatních stran. Byl tam pan (Jiří) Pospíšil z „Topky“, ten teda jezdil s panem (Michalem) Redlem i na dovolenou. My na dovolenou s mafiány nejezdíme.

Byl tam pan (Tomáš) Portlík z ODS (jako svědek, pozn. red.). Teď je nejnovější zpráva, že paní (Jana) Mračková Vildumetzová a její rodina měly nějaké kontakty s dalším trestně stíhaným Zakaríou Nemrahem. Ona tedy tvrdí, že se s ním nesetkávala ona – tedy místopředsedkyně Sněmovny za ANO –, ale že se s ním setkával její manžel (Jan Mraček), což je člen Výkonné rady ODS.

To už není.

Tak bývalý člen Výkonné rady ODS, což mi přijde jako velice zajímavá obhajoba.

Když jste mluvil o městu s čistým štítem, tak to jste nemyslel i městské firmy?

Vidíte, to jsem zapomněl zdůraznit. Kauza Dozimetr se vůbec netýká zakázek na magistrátu. Ještě tady děláme hloubkové audity, ale předběžné informace opravdu ukazují, že zakázek radnice se to netýká. A to právě proto, že jsme tady zavedli protikorupční opatření, jako je například snížení hranice na otevřené zakázky, že se tu už od 500 tisíc soutěží věci otevřeně a ne až od 2 milionů, jak to požaduje zákon. Zveřejňují se tu informace a podobně.

Ale bohužel naši koaliční partneři nebyli podporovatelé myšlenky, že tyto věci se mají zavádět i v městských společnostech, konkrétně v dopravním podniku. Tam se to změnilo až poté, co vypukla kauza Dozimetr, kdy se nám podařilo například snížit hranice pro soutěžení zakázek otevřeně z 50 milionů korun nejdřív na 20 milionů a od 1. 1. to má být od 6 milionů u stavebních zakázek.

Vlastně se potvrdilo, že tahle opatření fungují, protože kauza je omezená na dopravní podnik, VZP a středočeské silničáře.

A proč to v dopravním podniku nešlo? Opravdu jste udělal jako primátor všechno pro to, abyste koaliční partnery přesvědčil?

My jsme rozhodně nepodporovali žádné záležitosti, které jsme vnímali jako rizikové, nebo které by šly proti našim zásadám. Třeba jsme nehlasovali pro pana Augustína (bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustín, jeden z obviněných, pozn. red.), aby se dostal do představenstva Dopravního podniku, protože nebyl vybrán v otevřeném výběrovém řízení. To, že se dostal do představenstva Dopravního podniku, bylo dáno primárně tím, že pro něj hlasovala většina našich koaličních partnerů,

A co se týče toho, jak ty debaty byly předtím vedeny, tak argumenty, které přinášeli naši koaliční partneři byly, že tyto věci nejsou použitelné na prostředí městských firem, že to bude tu firmu nějak zdržovat, nebo že to zadře administrativní procesy a firma nebude akceschopná,

Troufnu si tvrdit, že je zjevné, že pravdu jsme měli my a bylo to jenom o nedostatečné ochotě ze strany našich koaličních partnerů.

Jak se vám spolupracovalo s panem Hlubučkem jako s náměstkem?

Šokovalo mě, když jsem si četl v médiích výňatky ze spisu. Petr Hlubuček se dostal do zastupitelstva na kandidátce vedené tehdy v roce 2018 Jiřím Pospíšilem a Hanou Marvanovou a z toho titulu jsem se s ním pracovně potkával. Ale nikdy jsem nebyl na dovolené ani s ním a zejména ne s žádnými členy nějaké organizované skupiny, což, bohužel nelze říct například o Jiřím Pospíšilovi, nyní dvojce kandidátky Spolu.

My jsme jej opakovaně vyzvali, aby rezignoval ze všech magistrátních funkcí. Pan ministr (Petr) Gazdík ze STAN rezignoval na post ministra školství jenom z toho důvodu, že byl na nějaký společný dovolený. A já čekám, kdy se k tomu čelem postaví pan europoslanec Pospíšil, eventuálně Bohuslav Svoboda (ODS), který je lídrem kandidátky Spolu a má ho tam jako dvojku.

Měl jste podezření, že aktivity vašeho náměstka byly v něčem podivné?

Nebyl jsem ani informován náměstkem (Adamem) Scheinherrem (Praha Sobě) o tom, že podal trestní oznámení.

Ale v Praze se nejméně půlrok před tím, než si pro něj policie skutečně přišla, o možnosti, že to tak může dopadnou intenzivně mluvilo. Neznervózňovala vás to? Šel jste se ho zeptat, jestli je to pravda? Nebo vašich koaličních partnerů?

V Praze koluje velké množství drbů. Kdybych vám měl vyjmenovat, kolikrát jsem slyšel o sobě nějaký drby - počínaje tím, že zítra končí koalice až po to, že někdo mě má natočeného v situaci nejrůznějšího druhu -, tak bychom tady byli asi dlouho. Já spím velice klidně.

Drby samozřejmě kolovat můžou, ale tady na magistrátu byl skutečně Petr Hlubuček pod drobnohledem. A je to i vidět na tom, že kauza Dozimetr se netýká žádné zakázky magistrátu.

A zkusili jste ty drby ověřit a případně reagovat dříve, než vše ukončil zásah policie?

Měl jsem několik schůzek a diskuzí, které jsem vedl s ředitelem dopravního podniku panem Witowským i za přítomnosti náměstka Scheinherra. Opakovaně jsem jim říkal, že je potřeba v dopravním podniku udělat systémová protikorupční opatření, která právě měla spočívat v tom, co jsem vám říkal - snížení hranic pro otevřené soutěže.

Ale realita byla taková, že v dopravním podniku máme dva lidi z patnáctičlenné rady a většinu tam měla Praha Sobě dohromady se Spojenými silami pro Prahu. Odpověď byla taková, že to nejde, protože by to nebylo flexibilní a podívejte, jak my tady hezky můžeme fungovat a když je něco potřeba rychle, jsme schopni to rychle zařídit. Zlom nastal až v momentě, kdy média začal psát o kauze Dozimetr.

Máme několik měsíců podezření, že s panem Hlubučkem může být problém, tak se ptám, jestli jste si ten drb prověřili.

Policie tady nezapečetila na magistrátu jinou kancelář, než Petra Hlubučka a jeho sekretariát, takže ta kauza se magistrátu přímo netýká. Co se týče jako dalších záležitostí a trochu vzdáleně to s tím souvisí, tak jsme podávali dokonce trestní oznámení před dvěma lety na prodej pozemků v těch Lysolajích. Tam s magistrátem vypekla městská část a lidi, když o tom hlasovali, uvedla v omyl.

Jak jsem navnímal z médií, naprosto klíčovým důkazem policie jsou odposlechy, které ukazují, že klíčovou pracovní metodou té organizované skupiny bylo to, že vlastně nevytvářeli nové zakázky pro kámoše, což je taková klasická metoda, ale obcházeli existující dodavatele a od nich vybírali něco jako výpalné. To je ale záležitost, kterou vy na straně veřejného zadavatele můžete velice obtížně poznat. To nebylo něco, co by mohl rozkrýt někdo mimo policii. My tu nemůžeme montovat někomu odposlechy.



Volby vidím optimisticky

Jak moc si věříte v těchto volbách?

Měli jsme průzkum už před prázdninami, který říkal, že každý čtvrtý Pražan zvažuje volbu Pirátů, to bylo teda 25 %. Teď jsem viděl další průzkum zveřejněný Českou televizí a tam byl potenciál asi 28 %, což ukazuje na malý zvýšení. Nechtěl bych se ale moc upínat na průzkumy, před rokem měli Piráti taky nějaké průzkumy a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Takže já bych to moc neprožíval.

Chodíte po kampani, tak vidíte, jak na vás lidé reagují. Kolik si myslíte, že Piráti reálně můžou získat procent?

Já to vidím optimisticky. Nezaznamenávám ani jako cestující v MHD nějaké negativní reakce.

Samozřejmě, že se objeví lidé, kteří se ptají na věci nejrůznějšího typu. Třeba se tady zase šíří nějaké sprosté lži. Jeden z organizátorů té sobotní demonstrace naprosto nepokrytě lhal, že prý já jsem nechal vypnout nějakou webovou kameru na Václaváku, což byla absolutní nepravda. Já jsem žádnou kameru nevypnul, městský kamerový systém byl samozřejmě normálně standardně v provozu a potom dávali i záběry z těch kamer na svůj Twitter.

Myslíte, že můžete tyto komunální volby vyhrát?

O tom fakt rozhodnou voliči. Já teď nechci tipovat nějaké výsledky. Co je z průzkumů jisté, je trend a ten ukazuje, že Piráti jdou nahoru.

V předvolebních rozhovorech často vyzdvihujete investice do dopravních staveb. Ty ale patří do portfolia koaliční a ve volbách konkurenční Prahy Sobě. Jaký podíl na jejich stavbě mají Piráti?

Komunální politika je týmová práce. Praha je někdy přirovnávaná k ministerstvu, díky velkému rozpočtu. Ale na ministerstvech rozhoduje jeden člověk škrtem pera, tady se na tom musí shodnout rada, v některých případech zastupitelstvo.

Přesto zde má primátor klíčovou roli, protože musí udržet pohromadě koalici, aby nevznikl chaos. Prostředí je klíčové, aby se daly v klidu připravovat dlouhodobé dopravní investice.

Piráti jsou jedna třetina rady, která hlasuje o městských prioritách a doprava ukrajuje největší koláč rozpočtu. Je důležité se shodnout, že prioritou je třeba metro D, protože za Bohuslava Svobody prioritou metro D nebylo. Mimochodem, on prohlásil, že je to sice projekt, který vypadá jako velký benefit pro lidi, ale ve skutečnosti s tím bude jezdit 6 lidí. Absurdní tvrzení.

A primátor má svoje gesce jako evropské peníze, IT s přesahem do dopravy. Lítačku realizuje Operátor ICT, kterého mám pod sebou.

S kým chcete vládnout? Vymezujete se proti lídrovi Spolu Bohuslavu Svobodovi. Nevím, jak by se vám líbilo vládnout s ANO, za které kandiduje paní Kleslová. Jsou to partneři?

Tak začnu popořadě. Já bych byl nejraději, kdyby pokračovala koalice tak, jak tady byla. Za námi jsou vidět výsledky - za čtyři roky rekordní rozvoj hlavního města.

Ale to jistě nebude.

Ano, neexistuje už subjekt Spojené síly pro Prahu, takže není úplně pravděpodobné, že by koalice fungovala úplně stejným složení. Ale obdobnou bych si dokázal určitě představit. To je jako varianta A.

V momentě, kdyby to takto nešlo, tak tady máme naši povolební strategii, která jasně říká, že ne s extremisty, tedy SPD a komunisty. Naše standardní požadavky jsou, že odmítáme kumulaci funkcí u lidí v radě a odmítáme také vládnout s trestně stíhanými osobami. Když se podíváte na ty kandidátky, tak tam vidíte jednak lidi, kteří kumulovat chtějí - to je například Bohuslav Svoboda, který je teď poslanec i ve správní radě VZP a tváří se, jak to všechno stíhá. Já se vzdal členství ve správní radě VZP hned na začátku, když jsem se stal primátorem. Na kandidátce Spolu jsou trestně stíhaní minimálně dva. (policie podle dřívějších informací stíhá radního Prahy 1 Richarda Bureše z ODS, obžalovaný pak je pražský zastupitel Jan Wolf z KDU-ČSL, pozn. red.)

Ale když se podíváte na ANO, tak to máte prašť jako uhoď, Patrik Nacher je také poslanec a trestně stíhaný je tam minimálně jeden člověk (Stanislav Nekolný je obžalován ve stejné kauze jako Jan Wolf, pozn. red.). Zmiňujete paní (Radmilu) Kleslovou, proti té jsme se vymezovali v minulých volebních období.

V radě nemůže být poslanec, europoslanec a nemůže tam být upřímně řečeno ani starosta městské části. Představa, že si odskakujete do Parlamentu nebo na městskou část a Prahu mít jako na vedlejšák, to je pro nás neakceptovatelné.

To jste vyloučil většinu politických špiček svých konkurentů.

Počkejte, ale my jsme nijak nezměnili svoji pozici od roku 2018. Ptali se mě před volbami v roce 2018, jestli si tím nezužujeme koaliční potenciál. No a jak vidíte, tak se nám podařilo poskládat koalici, která všechna tahle pravidla respektovala. Žádný problém s tím nakonec nebyl, takže nevidím žádný důvod, proč bychom měli ustupovat z těchto našich zásad.

A tedy obecně: ODS nebo ANO jako koaliční partner jsou, nebo nejsou problém?

To je předčasné, protože nevíme, jak dopadnou volby. A fakt je to otázka, jestli bych radši chřipku ptačí, nebo prasečí. Já udělám maximum, abych si takhle vybírat vůbec nemusel.

Chlubíte se, že se v Praze v minulém roce povolilo 9700 nových bytů, ty jsou ale drahé. Kdy Praha postaví svoje první byty?

První projekt je dům na nároží na Praze 5, kde to k mému velkému překvapení blokuje tamní starostka za ODS paní Zajíčková. A to přesto, že je to dům, jehož návrh vznikl v architektonické soutěži. Je to pro mě naprostou záhadou, když mají v programu, že město má stavět byty. Ale asi ne u nich, na jejich městských částech.

Kdy se nastěhuje první nájemník?

Mělo by to být do konce roku 2026. Plus v tomto volebním období probíhaly rekordně rychlé opravy městských bytů, protože tady byla spousta těch, které nebyly využitelné, protože nebyly opravené

K předvolebním slibům: kdy se svezeme metrem D?

Na přelomu let 2028/29 se má otvírat, a vypadá to, že by to mělo být dodrženo. Už je vysoutěžená smlouva, na základě které se bude kopat celý tunel. Ještě se budou spouštět další výběrka na zhotovitele etap, ale myslím, že je to věc, která by už termín neměla posouvat.

Řekněte mi ještě jednu věc, kterou můžete slíbit, že na 100 procent bude, když budete ve vedení města další čtyři roky.

Dosázím druhou půlku z jednoho milionu stromů, který jsem sliboval v roce 2018. Teď po čtyřech letech máme vysázenou víc než polovinu. A sázíme nejenom v okolí jako Prahy, ale i ve městě.

A máte konkrétní ulici?

Bude to u tramvajové trati na Dědinu, tam mají být stovky stromů. Potom se má revitalizovat náměstí Jiřího z Poděbrad, tam mají přibýt stovky stromů. Na Mariánském náměstí zasadíme dva nové stromy, víc památkáři nepovolili. Vedu válku s památkáři, aby mi povolili sázet v centru víc stromů, ale kladou odpor.

Je Praha připravená na zimu?

Praha se připravuje na zimu. Jakým způsobem budou řízeny dodávky plynu, řeší Ministerstvo průmyslu a obchodu. Máme začít snižovat spotřebu plynu, na to se samozřejmě připravujeme. Půjde o tlumení topení třeba tady na magistrátu a své závazky splníme. Ale my tady žádný plyn odnikud nevytěžíme. Řešení se musí ujmout vláda, potažmo najít řešení na evropské úrovni.

Už před rokem jsme schválili náš klimatický plán, který je o tom, že se bude investovat do obnovitelných zdrojů energie, a tak dosáhneme větší energetické soběstačnosti. Budeme používat tepelná čerpadla, kterými budeme vytápět Prahu dálkovým topení na místo plynu a budeme využívat toho, že z čističky odpadní vod na Císařském ostrově vytéká o něco teplejší voda než je ve Vltavě. Ale to jsou projekty na delší období.

To je voličský tahák i STAN. Proč tedy volit Piráty, když vlastně všichni říkáte, že chcete stavět dopravní infrastruktura a topit například splašky?

Já jsem provedl hlavní město dvěma naprosto bezprecedentními krizemi. Byla to krize covidová a nyní krize uprchlická, a to je jako věc, kterou nemusel přede mnou řešit vůbec žádný primátor tohoto města. Za druhé se nám podařilo zajistit prostředí a stabilitu, která je nezbytná pro vytváření a přípravu velkých infrastrukturních projektů.

Usilujeme, aby se MHD se dále rozvíjela a aby byla dostupná pro lidi. Chtěli bychom zlevnit měsíční kupon pro lidi, kteří si ho koupí dvanáctkrát za rok. Je to věc, která bude v rozpočtu Prahy znamenat sto milionů minus, ale je to skutečně adresné opatření, které směřuje k těm, co si nemohou z finančních důvodů dovolit koupit jednorázově roční kupon. Když si ho kupují 12× za rok, tak výrazně přeplatí ten roční. Bylo by to tak, že když si koupí sedmý, nebude mít platnost měsíc, ale do konce kalendářního roku. Navrhují to Piráti a už našich koaličních partnerů to nevyvolalo úplně záchvat nadšení. A co se týče protikorupčních opatření, troufnu si tvrdit, že skutečně my jsme jediná strana, která tady nemá žádnou korupční kauzu.