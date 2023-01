„Neopovažuj se,“ rozzlobil se volič Pavla. Zemanovci přecházejí k Babišovi

Při příjezdu do Vejprt jezdí v protisměru mnoho aut s německými poznávacími značkami, v autorádiu se načítají německé stanice.

V tomto městě v Ústeckém kraji přímo u hranic žije kolem tří tisíc obyvatel a v roce 2018 tady s výrazným náskokem vyhrál v prezidentských volbách Miloš Zeman nad Jiřím Drahošem.

Na náměstí po našem příjezdu není mnoho lidí, prochází se tady návštěvníci z Německa. Venčí tu psa také pan Miroslav v modré bundě, kterému je 75 let. V posledních volbách hodil svůj hlas Zemanovi.

„Zemana jsem volil, teď budu volit pana Babiše. Udělal pro nás důchodce hodně. Váhal jsem nad Nerudovou jako ženou, ale nemá žádné zkušenosti s politikou, to Babiš má,“ vysvětluje senior.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pan Miroslav volil dřív Miloše Zemana, teď chce Andreje Babiše.

Na náměstí ve Vejprtech je například pošta, infocentrum, kavárna nebo trafika. Je tady přirozeně větší koncentrace lidí. Jak se ale ukázalo na příkladu skupiny seniorů, ne všichni budou volit Babiše.

V šedivém kabátu a s černými brýlemi tudy prochází paní Ivana, které je 72 let. „Volit budu asi paní Nerudovou, líbí se mi její názory v televizi a to, že by mohla být první prezidentkou. Minulé volby jsem volila pana Zemana. Babiše ne, nevím, jak dopadne soud,“ vysvětluje.

Babiše pražský soud v pondělí osvobodil, zatím ale nepravomocně. Státní zástupce se ještě může proti verdiktu odvolat.

Kolem zrovna prochází další dvojice seniorek, která se automaticky připojuje k debatě. „Já dám Babiše,“ říká jedna z nich. To ale slyší 77letý pan Milan, jenž prochází kolem a rovnou se přidává jako čtvrtý účastník do diskuze vedle tří žen v důchodu.

„To se ani neopovažuj. Slyšela jsi ho mluvit, děti ze školy umí víc než on. Já budu volit generála Pavla. Jak může soudně stíhaný člověk kandidovat na prezidenta, to já nepochopím,“ zlobí se pan Milan na dvě seniorky, které chtějí dát hlas Babišovi.

Pro pořádek, na jednom místě se tedy sešli čtyři senioři. Dva hlasy by získal Babiš a po jednom Nerudová a Pavel.

Andreje Babiše ale ve Vejprtech nebudou volit jen senioři. Svůj hlas mu chce dát i 30letý muž nebo dvě matky na mateřské. Jedné z nich bylo 25 let, druhá byla o rok starší.

Věkový průměr ve Vejprtech je podle místostarosty města Bohuslava Hoffmana (ODS) přes čtyřicet let.

„Velká část obyvatel dojíždí za prací do sousedního Německa a velká část je zaměstnána pod městem a jeho příspěvkovými organizacemi. Co se týká prezidentských voleb, překvapivě se většina drží levice, ale myslím, že je to spíše dle kandidátů,“ uvedl místostarosta pro Seznam Zprávy.

Dalším místem, kde Zeman výrazně porazil v posledních prezidentských volbách Jiřího Drahoše, je obec Hora Svatého Šebestiána, která je jen 26 kilometrů od Vejprt. I tady je při příjezdu vidět, že hranice jsou blízko.

U silnice nechybí kasino nebo stánek s prodejem dřevěných ptačích budek. V obci je pošta, mateřská škola, obchody nebo restaurace. Po pár minutách se ukazuje, že i tady budou bývalí voliči Miloše Zemana hlasovat hlavně pro Andreje Babiše.

„Budu volit Babiše, pomáhá důchodcům,“ říká mi senior v kšiltovce v rychlosti během toho, co vchází po nákupu v místních potravinách do svého domu.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Marie bude volit Andreje Babiše.

Na dalšího voliče expremiéra není v obci těžké narazit. Paní Marie je v důchodu a v obci žije 40 let. Dřív volila Miloše Zemana. „Budu volit Babiše, jedině on nám přidal. Každý z kandidátů má škraloup, ale on dá i jiným,“ vysvětluje.

V obci u německých hranic jsou ale i nerozhodnutí voliči. Na autobus jde zrovna 44letý muž, který je v invalidním důchodu. V obci žije 20 let.

„Vůbec nevím, nejsem ani z jednoho kandidáta nadšený. Z trojice hlavních favoritů je mi nejvíc sympatický Babiš,“ říká během toho, co spěchá na autobus.

Na zastávce už čeká seniorka, která v obci dlouhodobě žije, volit ale jezdí do Prahy, protože tam má trvalé bydliště.

„Nerudovou ne, Pavel je příjemný a Babiš je ostřílený. Ten pro mě připadá v úvahu,“ říká, jaké jsou její volební preference.

V obci je 324 obyvatel, věkový průměr je mezi 35–40 lety. Místní jezdí nejčastěji za prací do Chomutova. Podle starostky obce Lenky Štelcichové (nezávislá) se obec od posledních prezidentských voleb hodně omladila. Není tedy jisté, že tady uspěje opět spíše levicový kandidát.