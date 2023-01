Rozhovor se zvoleným prezidentem. Už vybral tři místa, kam chce v Česku jet

Říkal jste, že chcete společnost stmelovat, do jakých českých regionů se vydáte nejdřív?

Říkal jsem, že bych považoval za logické v duchu toho, co probíhalo v kampani, že se do prvních regionů pojedu podívat do těch, které mají největší problémy s transformací, ale i s dopadem krizí – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký.

Takže to budou vaše první cesty po České republice?

Já bych to takhle viděl. Samozřejmě nemáme zatím hotový plán a bude záležet také na dohodě s kraji. Ale každopádně bych tam rád začal.

Už dříve jste řekl, že vaše první zahraniční cesta by byla na Slovensko, druhá do Polska. Platí to?

Měl jsem dnes rozhovor s prezidentem Dudou a on projevil zájem, abychom se sešli co nejdřív. Dokonce navrhl, že bychom mohli udělat společné jednání s litevským prezidentem. Vzhledem k tomu, že je zde oboustranný zájem, tak předpokládám, že záměr udělat druhou státní návštěvu do Polska vyjde. Mohlo by jít i o trochu širší formát.

Jste v kontaktu s ukrajinským prezidentem Zelenským a ladíte termín cesty na Ukrajinu?

S ukrajinským prezidentem budu pravděpodobně hovořit zítra, takže se můžeme pobavit o nápadu vyjet na Ukrajinu spolu se slovenskou prezidentkou. Ta to uvítala také.

Začal podle vás pád šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, kterého jste v prezidentské volbě porazil? Mluvil o tom takto ve svém projevu premiér Petr Fiala.

To si netroufám tvrdit. Pravda je, že ten výsledek je po dlouhé době netěsný, řekl bych, že přesvědčivý. Určitě i hnutí ANO bude vyhodnocovat, co to pro ně znamená. Nechtěl bych dělat předčasné závěry.

Jak by měla vypadat Česká republika za pět let, až ji budete předávat svému nástupci, nebo budete obhajovat mandát?