Volební rekordy Seznam Zpráv. Zvolení prezidenta Pavla oznámily jako první

🧵1. Mých pět minut slávy, právě vyhlašuju výsledek voleb🙂 Z dat @statistickyurad ve 14.25 jsme ve 14.26 se @skopmichal spočítali, že vyhraje @general_pavel nad @AndrejBabis , a to v poměru 58 : 42. Spočítáno bylo 0,6 % hlasů. Teď se to ještě zpřesňuje na 58,2 : 41,8 %). #volbysz pic.twitter.com/00FDV95AM3

Seznam Zprávy byly o víkendu první internetové médium, které nabídlo svým čtenářům rozhovor s nově zvoleným prezidentem. Jiří Kubík se během něho vrátil i ke svému tři a půl roku starému rozhovoru s Petrem Pavlem, v němž zazněly věty typu, že „nemá náturu na to, aby dělal prezidenta“ a že by to stejně „dlouho nevydržel“. Jak na to Petr Pavel reagoval a jaké má dnes prezidentské plány, si můžete přečíst v tomto textu:

„Jsem rád, že se Seznam Zprávy během prezidentských voleb nesoustředily jen na to, co nám servírují sami kandidáti, ale že jsme měli mnohem vyšší ambice: Vyjet za voliči a zjišťovat, koho a proč volí, a také co z toho, co v kampani zazní, jsou fakta a co jen bludy,“ říká šéfredaktor Jiří Kubík.