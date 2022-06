Komentář: Zpátky do SSSR kromě Putina nikdo nechce. Jednou stačilo

Její slova sotva mohla být jasnější a Kreml jistě nepotěšila. „Moldavsko je evropskou zemí. Jeho obyvatelé vyznávají evropské hodnoty. Vstup do EU je strategickou volbou, která nám umožní zůstat součástí svobodného světa,“ prohlásila asi před týdnem Maia Sanduová. Prezidentka nevelkého postsovětského státu na východě Evropy pak fakticky vyzvala Západ, aby Moldavsko nenechal znovu zamknout do klece ruského impéria.

Z evropských postsovětských republik vybočuje jen Bělorusko. Přesněji jeho diktátor Alexandr Lukašenko, který se ve strachu z vlastních, po svobodě toužících občanů schoval do Putinova stínu. Tedy jen obrazně, neboť fyzicky by se ruský prezident vešel do běloruského kolegy patrně dvakrát, což už ale není možné říci o jejich neporovnatelně velkých zemích a armádách. Dokonce i Lukašenko ale zjevně hledá a nachází důvody, proč nejít na straně ruského obra přímo do války s Ukrajinou.