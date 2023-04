Dusno před korunovací, média sčítají problémy královské rodiny

Čím víc se událost, na kterou dědic trůnu čekal 74 let, blíží, tím víc ovládá zejména britský tisk. Ten do detailu sleduje nejen to, jak se královská rodina připravuje na návštěvu monarchova „ztraceného“ syna Harryho, ale otvírá s novou silou i citlivé otázky související s koloniální minulostí panovnické rodiny. Propírají se majetky Koruny, stejně jako pikantérie uniklé z příprav slavnostního dne.