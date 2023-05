Putinův příšerný rok na Ukrajině a proč může být letošek ještě horší

Na řadě je tak ukrajinská strana a její očekávaná protiofenziva. Její úspěch určitě není zaručen, to nic nemění na tom, že Kreml je v tuto chvíli v defenzivě a odevzdal iniciativu protivníkovi. Jak je to možné?

Do značné míry to byl důsledek chyb, jichž se ruská armáda dopustila. Týkalo se to jak přímo jednotlivých vojáků na bojišti, tak snad v ještě větší míře armádních „kádrů“. Chyby se dělaly v přípravě, organizaci, ale i plánování a sdílení informací – jinak řečeno, pravá ruka často nevěděla, co dělá levá.