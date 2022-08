Rusům se bude hůř cestovat do Evropy. EU jim ztíží přístup k vízům

I běžným Rusům se bude do Schengenského prostoru cestovat ještě hůř. Evropská unie totiž pozastaví platnost dohody, která usnadňovala vydávání víz ruským turistům. Po neformálním summitu v Praze to oznámil šéf evropské diplomacie Josep Borrell.

Ruští turisté tak ztratí přednostní právo na zpracování svých žádostí o víza. „Výrazně to sníží počet nových víz vydaných členskými státy EU. Bude to složitější, bude to trvat déle,“ prohlásil Borrell.