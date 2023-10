Blíží se nemožné? Ve vládním táboře se mluví o konci Kaczyńského

„Měl by Jarosław Kaczyński odejít do politického důchodu?“ zaznělo ve čtvrtek ráno ve vysílání polského Rádia Zet. „Ano,“ odpověděl na otázku krátce poradce polského prezidenta Marcin Mastalerek.

Dosud nevídaná odpověď celý čtvrtek rezonovala v polských médiích. Je to vůbec poprvé, co z řad (dosud) vládnoucího tábora, do kterého náleží i prezident Andrzej Duda, zazněla výzva k odchodu Kaczyńského.

Volební výsledek - vítězství, ale prakticky bez možnosti sestavit vládu - sice vyvolal v partaji napětí, ale navzdory tomu je brzký odchod lídra PiS vysoce nepravděpodobný. „Jarosław Kaczyński je hlavním pojítkem naší politické formace. Je to mentor i tvůrce PiS. (…) Je to vůdce, který nás opakovaně přivedl k vítězství,“ řekl o Kaczyńském například gdaňský poslanec PiS Kacper Płażyński.

I když je čtvrteční výrok prezidentského poradce o posílání Jarosława Kaczyńského do důchodu nečekaný, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by prezident Andrzej Duda házel přes palubu celou stranu PiS.

„Nevěřím tomu, že prezident Duda změní svou dosavadní politickou optiku a přikloní se k dnešní opozici. Nesázel bych ale ani na to, že se vydal cestou otevřené války, protože bojuje i o to, jak si ho lidé budou pamatovat,“ říká publicista Marcin Makowski.

V tom, zda a jak často bude Duda svou silnou pravomoc využívat, může ovšem hrát roli i prezidentovo uvažování o budoucí kariéře. Mandát končí Andrzeji Dudovi v srpnu 2025. Tehdy mu bude 53 let čili do důchodového věku bude mít daleko. Jeho další politické působení, například v mezinárodních organizacích, by bylo do velké míry zcela závislé na polské vládě.