„Svobodu a když zemřeš, miliony rodině.“ Rusko verbuje do války vězně

Rusko využívá další nouzové řešení jak oddálit všeobecnou mobilizaci, o které se spekuluje v podstatě od začátku války a která by mu mohla pomoci vyřešit nedostatek lidské síly ve válce na Ukrajině. Moskva se mobilizaci vyhýbá, protože by tak zároveň musela veřejnosti přiznat, že v sousední zemi válčí a neprovádí jen „speciální vojenskou operaci“.

„Ráno přijel šéf, večer dorazili tajní a generál. Deset minut po tom hovoru měli sbaleno. Některé odvezli, některé zavřeli v nemocnici. Některé bojovníky nepovolali,“ líčí web dění v Novgorodu na sociální síti Telegram . S nabídkou jít do boje prý přišli lidé v civilním oblečení také do zařízení v Mordvinsku.

„Ještě večer nikdo netušil, že budou nějaké přesuny. V noci je probudili, donutili je si do 5 minut sbalit a odvezli je,“ řekl webu jeho zdroj z petrohradského zařízení IK-7. Obdobnou zprávu novináři získali i z kolonie IK-6: „Nevím, jestli to byli ti, kteří se dřív zapsali jako ‚dobrovolníci‘,“ uvedl jejich informátor.

Zaměstnance loděnic pozvali do náborové kanceláře, kde se jich ptali, jestli chtějí sloužit v armádě. Dělník, se kterým server mluvil, ale neví o žádném kolegovi, který by se nechal naverbovat.

Zatím si podle něj Rusko vystačí s různými druhy „drobných“ náborů. „V podstatě bych souhlasil s některými analytiky, podle kterých Rusko sází na to, že to s touto omezenou mobilizací dotáhne až do podzimu, kdy by mohla ochabnout vůle v Evropě – a možná také v Americe – podporovat Ukrajinu a nadále vyvíjet tlak na Rusko,“ domnívá se Bahenský.