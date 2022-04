Tisíce žoldáků na Donbase. Do „rodiště“ se vrací i ti z nejobávanějších

Rusko nasadilo do bojů o ukrajinský Donbas tisíce zahraničních žoldnéřů. Informaci zveřejnil britský deník The Guardian s odvoláním na nejmenovaného evropského činitele.

Podle něj má ruská armáda v druhé fázi války čtyři hlavní cíle: získat Donbas, zajistit pozemní spojení s Krymem (k tomu je klíčové dobytí Mariupolu), dobýt Chersonskou oblast kvůli dodávkám pitné vody na Krym a získat další území, které by mohlo sloužit jako nárazníkové pásmo nebo jako páka pro vyjednávání.

„Můžu vám říct, že jsme zaznamenali přesun z těchto oblastí, Sýrie a Libye, do východní části Donbasu. Tito lidé jsou především využíváni jako masa proti ukrajinskému odporu… Jde o pěchotu. Nemají žádnou těžkou techniku ani vozidla,“ vysvětluje zdroj deníku.

Na zapojení libyjských žoldáků se v březnu domluvila Moskva s libyjským polním maršálem Chálifou Haftarem během jeho návštěvy, cituje vyjádření ukrajinské armády server The Kyiv Independent.

Vojáci ze Sýrie zase v závislosti na zkušenostech a hodnosti dostávají za zapojení do bojů na Ukrajině měsíční plat v rozmezí od 600 do 3 tisíc dolarů (asi 13,5 až 68 tisíc korun). I o jejich zapojení do války na Ukrajině se mluví už dlouho.