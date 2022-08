Když nejlepší kamarád ublíží. Jiří Kubík o unikátní investigativní sérii

Více než deset let starý případ pohlavního zneužívání žáka učitelem ožil v šestidílné investigativní rekonstrukci Seznam Zpráv. Aktéři příběhu se dodnes potýkají s následky. Odsouzený učitel dál svou vinu popírá, někdejší žák trvá na své výpovědi, které dal za pravdu víckrát i soud. Jak jako společnost k sexuálním deliktům přistupujeme?

Změnu by ale podle něj museli udělat zákonodárci. „Uvidíme, jestli se teď otevře nějaká debata,“ dodává.

Soud nakonec učitele potrestal podmíněným trestem, dnes už ale opět pracuje s dětmi. „Najednou se ukazuje, že naše právo umožňuje zahlazení trestu, byť se to týkalo sexuálního útoku vůči dítěti a po relativně krátké době,“ podotýká šéfredaktor Seznam Zpráv a autor projektu Jiří Kubík.

Oběť, pachatel, kolegové, kamarádi, známí, vyšetřovatelka i experti. Investigativní série Nejlepší kamarád zrekonstruovala více než deset let starý případ sexuálního zneužívání.

K aktérům kauzy se vrátil šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík s režisérem Braňo Pažitkou. „Nabízí se nám díky tomu takový plastický obrázek o celém tématu a troufám si říct, že v tom se to vymyká všem případům, o kterých jsme mohli dosud slyšet,“ popisuje Kubík.

Šestidílná série podrobně popisuje, jak se chlapec s o dvacet let starším mužem sbližoval, kdy došlo k prvnímu případu obtěžování, a vrací se i k táhlému procesu, během kterého nakonec soudce uložil učiteli Matějovi podmíněný trest.

„U laické veřejnosti tahle kombinace nízkého trestu a sexuologického léčení vyvolává údiv, protože zneužití dítěte - jak to soud pojmenoval a považuje to za prokázané - je pro lidi naprosto zavrženíhodný trestný čin, který by neměl být tak jednoduše odbytý,“ říká šéfredaktor Seznam Zpráv.