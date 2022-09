Bylo jasné, že přijde krize. Každý růst přece končí, měli jsme se připravit

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Výrobce z Polné u Jihlavy zatím netuší, jak konkrétně se ho v energetické krizi dotkne pomoc ze strany státu.

„Přiznávám, že jsme očekávali rychlejší kroky, ale zároveň je mi jasné, že těch parametrů, které rozhodování ovlivňují, je tolik, že jsme to ani nemohli očekávat,“ mluví o vládní pomoci firmám Marek Sedlák, obchodní ředitel jedničky na trhu ve výrobě prémiových dveří a zárubní.

„Na pomoc státu moc nespoléháme. Samozřejmě by pomohla, ale a priori nestojíme nikdy s nataženou rukou. Čekáme, že pokud nějaká podpora ze strany státu přijde, tak bude jasně popsaná, s dlouhodobějším výhledem, že se v ní vyznáme a budeme ji schopni třeba i zúřadovat, což zatím chybí,“ zní od výrobce dveří v pořadu Agenda SZ Byznys.

Přesné parametry pomoci vláda zatím nestanovila, firmy tak zatím přesně neví, na jakou pomoc dosáhnou. Jasněji bude v příštích týdnech.

Že přijde nějaká forma krize se očekávat dalo a myslím, že každý s tím měl počítat a mít připravené plány předem. Marek Sedlák, obchodní ředitel Sapeli

„Pro některé firmy to může být pozdě. Na druhou stranu, ať je to jakákoliv krize, nejen energetická, neměla by nikoho zásadně překvapit. Že přijde nějaká forma krize se očekávat dalo a myslím, že každý s tím měl počítat a mít připravené plány předem,“ je přesvědčen obchodní šéf firmy.

O Sapeli Česká rodinná společnost založená v roce 1992, jednička na trhu interiérových dveří a zárubní. Obrat: 2019: 1 010 mil.

2020: 986 mil.

2021: 1 040 mil.

2022: 1 230 mil. (předpoklad) Počet zaměstnanců: 394 Unikátní bezklikové dveře Muteo, které vyvinul průmyslový designér Petr Novague, získaly řadu prestižních ocenění včetně Red Dot Awards.

Mimo ČR působí na Slovensku, v Rakousku, Německu, Maďarsku a v dalších zemích.

Řada výrobců podle něj po poslední globální krizi nepřetržitě rostla. „Je jasné, že každé období růstu jednou skončí. Vždycky se díváme, i bez ohledu na energetickou krizi, jakým způsobem můžeme fungovat efektivněji,“ říká jeden z šéfů Sapeli i směrem k ostatním výrobcům v Česku.

Bez ohledu na stávající krizi v továrně v Polné u Jihlavy už některé kroky provedli, například zahájili práce na kogenerační jednotce. V hale výroby také vyměnili okna. Předpokládají, že teď se jim investice v desítkách milionů korun zúročí.

„Zatím bez dotací, protože nemáme z minulosti dobré zkušenosti s dotacemi, které jsme využili. Z těch posledních, na inovace, byla administrace ve finále tak náročná, že se dotace nevyplatily,“ tvrdí v Agendě.

Vaše výroba je na plynu závislá jen částečně, jak se vás dotýká energetická krize?

Máte pravdu, u nás dělá plyn asi 10 procent spotřeby energie. My jsme dlouhodobě vyjednávali ceny energií a pokračujeme v tom nadále. Jestli se ptáte, o kolik nám vyrostly energie oproti plánu, tak jen za poslední měsíce o 15 milionů. To jsou desítky procent, a to ještě neznáme dopady do konce roku a taky dopady na naše subdodavatele, kteří nám to mohou začít promítat do cen.

Jaká úsporná opatření vás v nejbližších měsících čekají?

Samozřejmě snížíme topení ve výrobě i v kancelářích, ale to je spíš takový signál, že to myslíme vážně. S mnohem větší důsledností se díváme, kolik máme odpadu při zpracování dveří, kolik je zmetků při výrobě. Tahle doba je dobrým impulsem k tomu, abychom se na tyto oblasti podívali. Jsem přesvědčen, že každá firma najednou najde spoustu rezerv, které neměla motivaci hledat.

Jedna z energeticky náročnějších je výroba skla. Část vašich dveří skleněné výplně má, i tohle přehodnocujete?

Ano, je to zhruba třetina a podíl těchto dveří stoupá. Musíme to přehodnocovat. Je to čerstvé rozhodnutí těchto dnů, protože dodavatel nám musí zdražit sklo.

Po dvou zdraženích tento rok už nechceme zdražovat dveře plošně, ale řekli jsme si, že zákazníkovi se zájmem o sklo nabídneme fixní příplatek za prosklení mimo cenu dveří, a tím to striktně oddělíme. Ten příplatek se pak bude hýbat podle skutečného vývoje.

Co výměna materiálů samotných dveří?

To řešíme dlouhodobě a nesouvisí s energetickou krizí, ale s naší odpovědností vůči životnímu prostředí. Když přišel kůrovec, byl nedostatek dřeva. Už léta se tak bavíme, jaké alternativní materiály zpracovávat. Testujeme dveře z pet lahví, tetrapacků a úplně nejdál jsme se lněnými vlákny. Ta jsou nejblíže dřevotřísce, dřevěným vláknům. Tam nás pouze brzdí cena, jsou zatím asi o dvacet procent dražší než ty běžné, ale věřím, že i to ještě srovnáme.

Jaké máte nejambicióznější plány? Nebo škrtáte?

Je to nepředvídatelná doba, kdy se nedá plánovat ani chovat standardně. Určitě půjdeme cestou úspor, ale není to jediná cesta. Můžeme lépe plánovat výrobu, můžeme si víc hrát s tím, co prodáváme. Zákazník nemusí mít nekonečný výběr materiálů.

Poslední expanze Sapeli Tento měsíc otevřeli showroomy ve slovinské metropoli Lublani, dále v německém Mnichově a do konce roku otevřou další v rakouském hlavním městě Vídni. Všechny jsou zaměřeny na atypickou, prémiovou výrobu. Příští rok chystají showroom v Brně, jednají o Budapešti.

Měli jsme 110 různých povrchů dýh, to není potřeba, tohle můžeme omezit, a tím i výrobní proces zefektivnit. Určitě nechceme jít cestou, že se budeme dívat jen na náklady a úspory. Předpokládáme v příštím roce pokles objemu výroby v kusech, ale rádi bychom to kompenzovali vyššími tržbami z výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Čeho se bojíte příští rok v byznysu?

Očekáváme, že náš standardní zákazník možná už nebude mít tak dobrou náladu utrácet. Lidi drtí inflace, u které nevíme, jak se bude vyvíjet, s tím souvisí nedostupnost hypoték.

A pokud bude ve společnosti nervozita v souvislosti s tím, že se neví, kam se dostanou životní náklady, tak se dá očekávat snížení chuti zákazníků nakupovat jakoukoliv kategorii zbytných produktů. Věřím, že se podaří mezi lidmi udržovat náladu.