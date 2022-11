Na dovolené Češi nešetří. Čedok utržil nejvíc od revoluce

Jen do Egypta odvezl Čedok podle svého ředitele letos statisíce Čechů. „Když jsem přišel do Čedoku, tak jsme tam vozili 20–50 lidí týdně, teď tam v létě vozíme týdně 9 letadel,“ uvedl pro SZ Byznys šéf firmy Stanislav Zeman. Na obratu je to znát.

Dramatické zdražování zájezdů klienty Čedoku podle ředitele Zemana nečeká. Ceny ropy, které cestovatelský byznys ovlivňují nejvíc, mají podle něj největší cenový šok za sebou: „Očekávám, že ke zvýšení cen zájezdů o desítky procent zatím nedojde. My se budeme pohybovat přibližně do 10 %. Záleží na konkrétní zemi a hotelu.“

Zatímco cestování do Egypta se třeba neprodraží, Itálie naopak ano. „Velký nárůst cen vidíme v Itálii, jako nikde v jiných destinacích. V Turecku zdražili hoteliéři v řádu několika málo procent, na řeckých ostrovech je to průměrné. Kdo výrazně navyšuje ceny, tam další smlouvy neuzavíráme,“ tvrdí Zeman.

Většina letadel z malých letišť zamíří do Egypta. „Mimo Hurghadu a Marsa Alam také do Taby na Sinaji. Zahustíme lety do Antalye, na řecké ostrovy, na krétský Rhodos, Kos. Otevřeme z Brna také Thasos,“ líčí Zeman. Nově Čedok v sezóně 2023 začne létat na Sicílii a vrátí se na španělské Costa Brava a do Kalábrie.