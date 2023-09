Chcete si picnout jelena v Krkonoších? Staňte se loveckou šlechtou

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Když kolega Jirka Pšenička před prázdninami popisoval okolnosti nově vznikajícího národního parku na Křivoklátsku, často slyšel: Bude to jen další papalášská honitba, navíc kousek za Prahou, aby to vyvolení neměli daleko.

Víc nebylo třeba vysvětlovat. Už na začátku roku jsme popsali, jak v Lánské oboře řádil někdejší hradní kancléř Vratislav Mynář. Rozdával povolenky k lovu zdarma lidem, jimž byl zavázán. Anebo těm, kteří se mu mohli výhledově hodit. Kontroloři spočítali, že jen mezi lety 2019 a 2021 se v honitbách lánské lesní správy odehrály bezpoplatkové lovy za necelé čtyři miliony korun.

Ale to šlo jen o Lány. Zajímalo nás, jak je to v národních parcích, kde je komerční lov zakázán úplně a praktikuje se pouze ten bezpoplatkový. Jirka Pšenička se proto obrátil na Ministerstvo životního prostředí a s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím se pokusil soupisku lovců v národních parcích získat.

Vedle zaměstnanců jednotlivých parků tam našel známé lékaře, podnikatele či senátora Tomáše Czernina. Když se jich ptal, za co povolenku dostali, zpravidla narazil na nepochopení. „Máte nějaké divné otázky,“ reagoval podrážděně například Alexandr Ferko, někdejší primář chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnice Hradec Králové, který si v roce 2018 zastřelil v Krkonoších jelena zdarma. Prý za to, že tam má chalupu a přátelské vztahy…

V komerční honitbě by za trofejního jelena zaplatil v závislosti na jeho věku až stovky tisíc korun. V krkonošském parku ho to nestálo ani korunu. A to je podstata novodobého papalášství: Přátelům, známým či obchodním partnerům se zdarma rozdávají „benefity“ v podobě povolenek k odlovu trofejové zvěře, za které se jinde platí desítky, či dokonce statisíce korun.

Svým způsobem je to návrat do středověku. Šlechta výsadu lovu držela pro privilegované vrstvy. Jen dnes o té výsadě nerozhoduje panovník, ale ministr životního prostředí a ředitelé jednotlivých parků. A současná lovecká šlechta se stává součástí vlivových sítí, kde se počítá se systémem služeb a protislužeb, jak dobře ilustruje případ státního úředníka Romana Schindlera.

Pro ty, co ten feudální přežitek stále nechápou, to dobře shrnul Petr Ješátko, někdejší vedoucí pracovník šumavského parku: „Proč v parcích smí zadarmo střílet třeba senátor Czernin, proč tam místo něj nemůže střílet někdo, kdo dá státu za ten lov peníze? To přece nedává logiku. To je, jako kdybyste někomu z toho parku dával zadarmo dřevo.“

A pokud nestačí ani tato paralela, zkusím to ještě okřídlenou filmovou hláškou: „Tvárnice nebrat!“

Co jsme také zjistili

Stáj v restauraci. Všichni se potkali v havlíčkobrodské restauraci Tajfun a všichni teď společně míří k soudu. Stali se z nich totiž bílí koně v případu kolem ČKD Praha DIZ. Daňový únik za více než 438 milionů popisuje Radek Nohl.

Třetí šéf IKEM za 14 dní. Vedení prestižní nemocnice na následující měsíce přebírá úřednice Ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová. Stalo se tak den po tom, co jsme informovali, že předchozího prozatímního ředitele policie podezřívá z vydírání zaměstnanců.

Podle vzoru Rath. Další z hlavních odsouzených v rozsáhlém korupčním případu kolem veřejných zakázek ve středních Čechách se chce dostat podmíněně z vězení. Stejně jako odsouzený bývalý hejtman David Rath požádal o propuštění z výkonu trestu také jeho komplic Petr Kott.

Pokud vás zajímá zákulisí vyšetřování tohoto případu, dovolím si doporučit představení 5:59 na scéně, ve kterém 12. a 13. září na pódiu vršovické kulturní křižovatky Vzlet oživne i Rathův příběh.

„A končíš, Pepo!“ Vyhrocená atmosféra, silná slova a hejtman jako pozorovatel. Tak to vypadalo na veřejném jednání zastupitelstva Města Libavá. To mělo rozhodnout, zda skončí starostka Štěpánka Tichá, která zpronevěřila 400 tisíc z obecní kasy. Reportér Vojta Blažek, který na případ upozornil, byl u toho.

Obraz za čtvrt miliardy. Galerista Jan Třeštík, přítel mnoha politiků a obchodní partner bohatých investorů do umění, podle nepravomocného rozsudku zpronevěřil obraz ruského malíře, dílo mělo hodnotu 250 milionů. Galerista se brání, že se stal obětí vyděrače. Přesto míří za mříže.

Předčasně na svobodu? Bývalý voják Michal Krnáč si za mřížemi odpykává třináct let vězení za vraždu bývalého vlivného sociálního demokrata Romana Housky. Zda ho propustí předčasně na svobodu, řeší soud.

Sekta, která vstoupí do dějin. Reportérka Kristina Ciroková se systematicky věnuje náboženským fanatikům, kteří působí v Česku. V týdnu zavítala k soudu s takzvanou kutnohorskou sektou. „Je to případ, který vstoupí do dějin práva, psychiatrie i psychologie,“ řekl jeden z expertů v soudní ohrádce.