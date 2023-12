Kauzy, které jste u nás nečetli. Zn.: Doporučujeme

Kolega Martin Biben psal v Hospodářských novinách o exekucích, šmejdech a chudinských čtvrtích už v době, kdy jsme jako novináři tyhle problémy trochu povýšenecky přehlíželi. Kdo si přeje – skoro až vánoční – příběh s (doufejme) dobrým koncem, ať si přečte článek o tom, jak v Krnově vychovali první generaci romských dětí, která prošla normální základkou. Dokázali to drobnou a určitě úmornou každodenní prací. Třeba tím, že dětem z romských rodin školy otevřeli ve městě kluby, kde s nimi učitelé po škole probírají látku. Některé takhle dostaly svoji první jedničku v životě…

Pokud vás zajímají kriminální příběhy a přemýšlíte o tom, co se honí v hlavě vrahům, nebo chcete poznat více do hloubky, jak vypadá práce kriminalistů, doporučuji letošní podcastovou novinku Zločin bez lítosti novinářky a dokumentaristky Martiny Eretové.

První díly navazují na její dokumentární sérii Bez lítosti, ve které vyzpovídala osm vrahů, kteří si ve vězení odpykávají mimořádné tresty za obzvlášť brutální zločiny. V dalších dílech podcastu si pak do studia zvala kriminalisty, například šéfa pražské mordparty nebo vyšetřovatele metanolové aféry, kteří jí vyprávěli o zajímavých případech své kariéry a o tom, jak se jim je podařilo vyřešit. Nejaktuálnější díly se věnují lidem pracujícím ve věznicích. Dozvíte se tak třeba neuvěřitelné historky o tom, jak se vězni snaží přechytračit systém.

Nevídaný příběh boje za spravedlnost v prostředí české justice. Když se mladý muž Adrián B. v podstatě náhodou zapojí do potyčky, postarší muž po jeho zásahu padne k zemi, rozbije si hlavu a zanedlouho poté zemře. Adrián, který od dětství střídal dětské domovy a pasťáky, je obviněn z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a dostane nepravomocně pět let natvrdo. Do příběhu ale významně zasáhnou pozůstalí oběti, kteří s Adriánem soucítí, vnímají jeho bezbrannost vůči systému, zaplatí mu právníka a pro Adriána – člověka, jehož „rukou“ zemřel jejich příbuzný – „vybojují“ podmínku.