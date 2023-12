Rok kauz: zapomenutá vražda, pochybná sebevražda a ututlaná korupce

Roku 2023 jsme na Seznam Zprávách otevřeli jedno z velkých, dlouhou dobu opomíjených témat, které se týká působení náboženských sekt v Česku. Soud začal projednávat př ípad kutnohorské sekty, který zřejmě vstoupí do dějin práva a psychiatrie. Na lavici obžalovaných se totiž ocitly dvě vysokoškolsky vzdělané ženy obžalované z vraždy jejich gurua, který jim měl sám přikázat, aby ho zabily. Přitom jim namluvil, že po smrti jeho tělo zmizí.

V případě dánské komunity Dům otce, která ve své zemi čelí podezření z bití a psychologického násilí na dětech, je to asi kvůli tomu, že u nás zákony fyzické trestání dětí nezakazují. Ostatně sídlí u nás i členové Dvanácti kmenů , kteří k nám utekli z Německa, kde je soudili právě kvůli bití dětí.

V našem speciálu o sektách jsme ale objevili například i to, že k nám mezinárodní jogínské hnutí MISA vozilo ženy z cizích států, aby zde natáčely sex chaty. A že české studentky jógy jezdily za guruem , zadrženým nedávno ve Francii, na sexuální zasvěcení.

Sekty mají mnoho podob a cílů. Proti proruské sektě AllatRa udělali nedávno na Ukrajině velký policejní zátah. My jsme vypátrali, že její vůdce se skrývá na Slovensku a natočili jsme s ním rozhovor.

Tajná služba detailně zmapovala, jak úředníci vybírali úplatky za IT zakázky. Jenže svá zjištění si nechala pro sebe.

Policii informovala, až když padla vláda Andreje Babiše, kterou by kauza poškodila. „BIS nepřihlížela, nýbrž mimořádně úspěšně zmapovala a popsala korupční jednání na Ministerstvu zemědělství. I díky tomu mohla složka policie zodpovědná za boj proti ekonomické kriminalitě zahájit úkony trestního řízení,“ tvrdil mluvčí tajné služby Ladislav Šticha.

Jenže realita byla jiná. Policie sice skutečně zahájila své šetření, jenže kvůli časové prodlevě přistihla jen řadové úředníky a obvinila pouze dva z nich. Exministr Miroslav Toman (ČSSD), v jehož éře se zakázky odehrály a v jehož vile udělali policisté prohlídku, vyvázl. A to přesto, že BIS měla informace o jeho údajném zapojení z první ruky.

„Nejpozději v říjnu 2020 vzniklo uzavřené společenství lidí zaměřené na soustavné páchání trestné činnosti. Účastni byli ministr zemědělství Miroslav Toman, státní tajemník Jan Sixta, poradce ministra Oldřich Černoch s ředitelem oboru informačních technologií Olegem Blaškem a další zástupci IT firem,“ píše se v úředním dokumentu, který obsahuje informace BIS.

„Dostal jsem za úkol dostat se na Ministerstvo zemědělství, to jsem přes své kontakty udělal a u některých korupčních jednáních jsem byl osobně,“ přiznal Horák Seznam Zprávám.

Několikasethektarové území okupované za komunismu sovětskou armádou pronajal před lety Středočeský kraj firmě, která měla zbourat vojenské budovy a odevzdat prostor vyčištěný – připravený k investicím. Policisté ale dva roky skrytě dokumentovali, že ve skutečnosti byl stavební odpad jen rozhrnutý po lesích: včetně eternitu, střešní krytiny vyráběné právě z azbestových vláken, jež se při drcení eternitu mohou dostat do plic a tam působit smrtelné komplikace.

Desítky milionů mu na to podle Stiborkova tvrzení půjčil vymahač odsouzený za násilí. Stiborek přitom půjčky poskytoval přes dalšího muže, který je dnes ve vězení. Stiborek původně lhal, v rozhovoru s reportéry nakonec pod tíhou důkazů celý systém přiznal.

V institutu následně udělala razii protimafiánská centrála a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stiborka a jeho náměstka Jiřího Malého detektivové obvinili z vydírání podřízených lékařů. Když o tom reportéři informovali, ve funkci prozatímního ředitele skončil i Malý . Detektivové zároveň dále prověřují i Stiborkovo podnikání s úvěry a původ desítek milionů, které do něj investoval.

Na podzim vynesla investigativní sekce Seznam Zpráv na světlo otřesný případ týrání dvou malých chlapců. Kauza bez zájmu médií doputovala k soudu, který poslal jejich matku Lenku K. na šest let do vězení. Navíc jim má zaplatit odškodnění v celkové výši 1,75 milionu.

Podle nepravomocného rozsudku je se svým partnerem Ivanem F. oba bila pěstmi nebo vařečkou, škrtila je a zavírala na noc do sklepa, kde je nechávala spát bez přikrývky na pytli vycpaném slámou. V případě Ivana F. zatím verdikt nepadl. Muž je nyní na Ukrajině, jejímž je občanem.

Seznam Zprávy podnikly v případu hloubkové pátrání, aby zjistily další šokující informace. K týrání docházelo několik let. A to přesto, že otec chlapců na zranění jeho synů policii a úřady opakovaně upozorňoval. Poté, co Seznam Zprávy pozadí příběhu popsaly, musely úřady zahájit zpětně několik kontrol.