Petr Pavel sliboval úklid po Zemanovi. Hradní kauzy ale stále nemají výsledek

Ještě než zvolený prezident Petr Pavel usedl na Hradě, hovořil o tom, že že se k němu dostávají indicie o porušování zákona Kanceláří prezidenta republiky. A ukázal na tehdejšího kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. S tím, že se to dělo s vědomím Miloše Zemana.

„Je evidentní, že kancelář prezidenta už dávno neplnila ten účel, který měla, už dávno ztratila jakoukoliv sebereflexi, pokud jde o transparentnost výkonu vysokého státního úřadu. V rozsáhlé míře prováděli vlastní aktivity, často v šedé zóně, ne-li přímo za hranou zákona,“ uvedl tehdy Petr Pavel. Dodal, že uvažuje o trestním oznámení, s tím, že veřejnost se vše v nejbližších týdnech nejspíše dozví.

Uběhla dlouhá řada měsíců a veřejnost stále nic neví. Slyšela jen Pavlovu kancléřku Janu Vohralíkovou, která v květnu řekla: „Mám tendenci udělat tlustou čáru za minulostí, protože bychom se v ní jinak mohli hrabat celých pět let.“

Co se tedy stalo s hradními kauzami? Seznam Zprávy přinášejí jejich inventuru.

Zmizelo zlato z hradního skladu

Ještě než Miloš Zeman opustil Hrad, reportéři postupně rozkryli, jak tam kancléř Vratislav Mynář zacházel s veřejným majetkem, jako by byl jeho vlastní. Do Osvětiman, kde provozuje sjezdovku, si například nechal svými podřízenými dovézt obří hradní stan. Bleskově ho vrátil až poté, co se po něm začali pídit reportéři. Následovalo žonglování s fakturami. Celkem Mynář při vysvětlování „kauzy stan“ vystřídal hned šest různých verzí, jak to bylo.

Hradní náklaďák také Mynářovi dovážel do Osvětiman borovice, doklady za dopravu na 1819 kilometrů v tomto případě vůbec neexistovaly. Dodavatel stromů pak získal zakázku v Lánech.

Vratislav Mynář si navíc do prezidentského skladu darů, určeného pro zahraniční státníky, chodil pro zlato, stříbro či vitrážové obrazy. Neexistuje evidence, u koho předměty, nakoupené minimálně za 535 tisíc korun, skončily.

V éře Miloše Zemana však podle zjištění reportérů z hradní evidence sloužil i jako zásobárna luxusních předmětů, kterými lidé kolem prezidenta obdarovávali domácí spojence – ať už to byli vlivní úředníci, nebo Zemanovi podporovatelé.

A podezřelé byly i nákupy do skladu. Seznam Zprávy zjistily, že například 1,1 milionu za láhve slivovice dle oficiálních dokumentů dostal zlínský autoservis, ač na prodej alkoholu neměl koncesi. Jedna lahev bez kolku vyšla asi na tři tisíce.

Vohralíková: Nafukují to média

Kancléřku Vohralíkovou případy popsané Seznam Zprávami příliš neznepokojily.

V květnu uvedla, že žena majitele zmíněného autoservisu dodala jen láhve a samotný nekolkovaný alkohol pocházel z blíže neupřesněných demižonů, které prý Miloš Zeman dostal jako dar.

„Podobně to je i s dalšími případy, které jsou mediálně velmi nafouknuté, což poté hází špatné světlo na celý Hrad. Podobně je to i se stromky, které si Mynář nechal převézt do Osvětiman,“ řekla v rozhovoru pro Deník N Vohralíková s tím, že podle platných předpisů prý Mynář mohl využívat zaměstnance Hradu jako svou soukromou autodopravu.

Pavlova kancléřka Vohralíková však v době, kdy se věci odhalené reportéry děly, na Hradě nepůsobila. Na dotaz Seznam Zpráv, z jakých podkladů tedy při vysvětlování vychází, však neodpověděla.

A prezidentská kancelář to odmítla říci i na základě žádosti dle informačního zákona. S tím, že jde o názory kancléřky.

Čekáme na závěry policie

Podezření vyplývající ze zjištění Seznam Zpráv však už osmý měsíc prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Zatím bez známých výsledků. „Vyšetřování PČR stále probíhá,“ řekla Mária Pfeiferová z Odboru komunikace Hradu.

Proces je ze zákona neveřejný a policie ho tak nekomentuje.

Některé věci kolem Vratislava Mynáře se však nevyšetřují vůbec. Například to, za co loni Mynářovi přišlo 25 milionů od schránkové firmy blízké lidem zbrojaře Michala Strnada, za jehož byznys ve světě lobboval Miloš Zeman.

A prezidenská kancelář dává najevo, že sama se do doby, než vyšetřování skončí, do ničeho pouštět nebude. Ač i kancléřka Vohralíková původně hovořila o tom, že chce udělat na Hradě audity.

Nyní čeká také na výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který hospodaření Hradu loni prověřoval. Ten je ale chce zveřejnit právě až ve chvíli, kdy to umožní policie, která se zaměřila i na závěry kontrolorů. Není jasné, kdy to bude.

„Na jejich základě rozhodneme o dalším postupu a případném auditu,“ vyjádřil se Hrad i ohledně případného auditu Lesní správy Lány.

Úřadování Mynářova muže v prezidentské oboře

Právě tuto podřízenou organizaci prezidentské kanceláře řídí i tři čtvrtě roku po nástupu Petra Pavla muž, který byl na poslední chvíli dosazen ještě Vratislavem Mynářem. Pavel Rus je přitom propojen se svým předchůdcem, za poškození Hradu dvakrát odsouzeným Milošem Balákem.

Kancléřka Vohralíková se původně Rusa zastávala s tím, že se snaží po svém předchůdci Miloši Balákovi dávat věci do pořádku.

Rus kancléřku společně s prezidentem Petrem Pavlem ještě v říjnu provázel po oboře. Zároveň odmítal zveřejnit některé informace s tím, že jsou předmětem policejního prověřování. Doteď tak není jasné třeba to, jací všichni prominenti v éře Vratislava Mynáře v Lánech zadarmo lovili zvěř v milionových hodnotách. Byl ale mezi nimi i sám Rus.

Tendr na nového šéfa Lán Hrad vypsal až po kauzách Seznam Zpráv, které počínání Rusa v Lánech rozkryly. Rus například prvního půl roku po nástupu do funkce bydlel v oboře na loveckém zámečku, aniž na to měl nájemní smlouvu a cokoliv za to platil.

Dva týdny po tom, co ho reportéři s otázkami na bydlení konfrontovali, uzavřel Rus s lesní správou netypickou zpětnou nájemní smlouvu. Podle dokumentu naúčtovala lesní správa na základě znaleckého posudku svému řediteli za půl roku pobytu necelých 25 tisíc korun. Dohodu ovšem připodepsala i sama kancléřka Vohralíková, která důvod nechtěla komentovat s tím, že jde o interní záležitost.

Hrad ale nakonec přiznal, že parafa Vohralíkové na smlouvě nebyla nutná a kancléřka ji připodepsala, protože se tak s Rusem domluvila.

Seznam Zprávy zachytily i to, jak Rus mlžil ohledně trofeje za desítky tisíc, s níž se fotil jeho syn. Zůstává také nejasné, za jakých okolností obora hostila členy výběrové komise, kteří pro Mynáře Rusa vybrali.

Kdo Pavla Rusa nyní nahradí, ještě není rozhodnuto. Původně Hrad mluvil o tom, že výherce tendru začne Lesní správu Lány řídit od prvního ledna. Zda se to stihne, bude záležet na možnostech vítěze.

„Výběrové řízení by mělo být ukončené do konce roku,“ uvedla Mária Pfeiferová z Odboru komunikace prezidentské kanceláře. Kdo sedí ve výběrové komisi Vohralíkové, říci do ukončení řízení odmítla.

Naháňka se statisícovou slevou pro sponzora Pavla

Kvůli hospodaření Lesní správy Lány se přitom v podezření, že nahrává svému velkému sponzorovi, ocitl i samotný prezident Petr Pavel.

Finančník Jan Sýkora dal Pavlovi na kampaň půl milionu korun. V Lánech pro něj v říjnu uspořádali hon za 700 tisíc. Až potom, co se na akci Seznam Zprávy začaly ptát, Hrad sepsal a zveřejnil smlouvy, čímž porušil zákon, dle kterého lze plnit až dohody, které jsou zveřejněné v registru smluv.

Kancléřka Vohralíková na dotazy reportérů, zda to není revanš sponzorovi, odpovědět odmítla. Nakonec až po vydání textu uvedla, že jde o administrativní pochybení, z něhož ani nebude vyvozovat důsledky.

„Paní, která tam dělá veřejné zakázky, je tam asi druhý týden, takže si myslím, že je pochopitelné, že to je prostě administrativní pochybení,“ tvrdila.

Informaci o tom, že ještě před konáním naháňky existovala potvrzená objednávka, pak přejal i oficiální účet prezidenta na sociální síti X. Zmiňovaný dokument ovšem postrádá jakoukoliv hlavičku zabraňující antedataci a datum je na něm dopsané ručně propiskou.

Vohralíková také odmítla komentovat, proč na lov daňků dostal sponzor prezidenta slevu 40 procent. Informací se Seznam Zprávy domohly až na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ukázalo se, že skupina Sýkory ulovila celkem 22 trofejních daňků, na které dostala slevu 444 tisíc korun.

Hrad ale v odpovědi dle zákona tvrdí, že takovou slevu kvůli přebytku zvířat v prezidentské oboře mohl dostat každý, jen o ni nikdo jiný neměl zájem.

Vystěhování odsouzeného exšéfa Lán

Kancléřka Vohralíková naopak zareagovala na další odhalení Seznam Zpráv. Reportéři v dubnu zjistili, že dvojnásobně odsouzený exředitel lesní správy Miloš Balák těsně před koncem ve funkci dal své podřízené podepsat prodloužení nájemní smlouvy v hradní vile až do konce roku 2025. A dle nájemní smlouvy může 21 místností užívat za šest tisíc měsíčně.

Vohralíková následně poslala Balákovi výpověď z nájmu. Ten se ale rozhodl bránit soudně. Kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu nařízené jednání soud odročil na neurčito. Mezi tím tak vyšlo najevo, že si Balák v minulosti z veřejných peněz do vily nakoupil nábytek za 824 tisíc, za který ovšem nájem neplatil vůbec.

„Okamžik, ke kterému Miloš Balák nemovitost opustí, zatím nelze předjímat,“ říká Hrad. Balák zůstává zaměstnancem Hradu na nemocenské.