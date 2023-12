Ševčíkův pád. Akademická tahanice je u konce

Existují podle něho teoreticky i krajní varianty, jak by se i tak dalo obstruovat a pravomocné přijetí oddalovat. Například tím, že by Ševčík požadoval doručení rozhodnutí nikoliv přímo jemu, ale jeho právnímu zástupci. Nebo kdyby šlo o hospitalizaci. „Pak by se dala kvůli hospitalizaci namítat neúčinnost doručení v 10denní lhůtě. To znamená, že by měl možnost opravného prostředku nebo by to mohl napadat správní žalobou, čímž by se posouvala lhůta,“ dodal Moravec.