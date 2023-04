Hradní vila za 6300 měsíčně: Balákův nájem chce řešit Pavlova kancléřka

S Mynářovou nástupkyní Janou Vohralíkovou to bude mít nejspíš Balák složitější. Nehospodárné nakládání s hradním majetkem chce kancléřka nového prezidenta Petra Pavla řešit.

Zareagovala tak na zjištění Seznam Zpráv, že si Miloš Balák nechal loni na konci roku těsně před odchodem z ředitelské funkce podepsat od podřízené prodloužení smlouvy o nájmu hradní vily v Lánech. Jde o rezidenci o téměř 250 čtverečních metrech za 6300 korun měsíčně. Smlouva zní až do roku 2025.

„O případu jsem se dozvěděla od vás, nemám k tomu tudíž v tuto chvíli žádné další informace. Mohu ujistit, že se případem budu zabývat, pod stůl to spadnout nenechám a vyžádám si potřebné podklady,“ řekla kancléřka Seznam Zprávám.

„Nicméně obávám se, že by zde byly oprávněné pochybnosti o platnosti takového ujednání. Protože je to sice služební byt, nicméně je to až příliš v neprospěch nájemce,“ konstatoval advokát Petr Suchomel.