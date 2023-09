Zarážející bohorovnost Metnara a Černochové: Kde zabuší policie příště?

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Jakmile v úterý napochodovali vyšetřovatelé na generální štáb české armády, měli jsme informační náskok. Velmi rychle jsme ověřili, že aktuální zásah je dozvukem kauzy Dozimetr a souvisí s armádními zakázkami.

Totiž: Na začátku srpna jsme vypustili do světa investigativní podcastovou sérii Smrtící dozimetr, v níž kolega Janek Kroupa upozorňoval na mezery celého případu. Zaměřil se přitom na dvě postavy případu: podnikatele Jindřicha Špringla a Petra Adama, který si krátce po loňském zatčení vzal život.

Až do té doby se mělo za to, že policejní operace Dozimetr se týká pouze pražské politiky a zakázek v tamním dopravním podniku.

V podcastu ale Janek upozornil na nové pohyby ve vyšetřování. Cituji: „O tom, že ve skutečnosti mohlo jít opravdu o zakázky na Ministerstvu obrany, svědčí i poslední postup policie. Ve spise se totiž začaly objevovat dokumenty, které s kauzou na dopravním podniku ani vyšetřovanou korupcí nemají vůbec nic společného. Jde o dokumenty a smlouvy pocházející z Ministerstva obrany.“

V druhém díle série zazněla i slova Jindřicha Špringla, která v dnešním světle mohou působit až úsměvně: „Pro mě jsou v tom spise nepochopitelné informace. Protože jsou tam dané smlouvy mezi Petrovými firmami a Ministerstvem obrany. Jsou tam nahrávky z rozhovorů, kde se hovoří o armádních zakázkách.“

Jindřich Špringl vše pochopil nejpozději v úterý, když si pro něj přišli vyšetřovatelé a vyslechl si obvinění. Soud jej navíc ve čtvrtek poslal do vazební věznice; sdílel obavy státního zástupce, že bude v údajných pletichách pokračovat a že by mohl ovlivňovat svědky.

V mezičase se ve veřejném prostoru rozehrála politická přetahovaná o to, kdo za to může.

Nejprve oficiální profil české armády tweetnul, že „šetřené skutky se vztahují k období před nástupcem současného vedení Ministerstva obrany a velení armády“. Čímž ukázal na předchozího ministra obrany Lubomíra Metnara z ANO.

Ten si to nenechal líbit a kontroval: „Je naprosto neskutečné, jak se armáda nechává soustavně politicky zneužívat ministryní Černochovou. V době podpisu smlouvy jsem byl ministrem pár týdnů, šlo o zakázku, která šla čistě po úřednické linii. Nikdo z úředníků nebyl mezi obviněnými a podle dostupných informací nebylo pochybení na straně Ministerstva obrany.“

Odmyslíme-li si ono politické pošťuchování a rozebereme dostupná fakta, nezbývá než doporučit všem zainteresovaným, aby Seznam Zprávy začali číst pozorněji. Vyplatilo by se jim to. Hned ve čtvrtek jsme totiž citovali z povolení k domovní prohlídce a ty citáty by nikoho v zelené uniformě neměly nechat v klidu.

„Bylo zjištěno, že Petr Adam udržoval dlouhodobé kontakty s vybranými osobami z ministerských agentur. Od těchto osob přebíral informace a současně jim předával peněžní a jiné majetkové hodnoty, jejich původcem byl Jindřich Špringl,“ stojí v dokumentu doslova.

Jinými slovy: To, že nebyl obviněn nikdo z ministerstva, může být jen otázka času. Anebo je to způsobeno tím, že policisté nesesbírali dostatek důkazů, aby obvinili i ty, jimž Adam nosil úplatky. Dost možná proto, že nečekaně zemřel a bez jeho svědectví by obvinění u soudu neobstálo.

Tak jako tak je ta bohorovnost zarážející.

Jak jsme popsali, policie má za to, že podnikatelé kolem Špringla si nechali napsat tendr na míru. Znamená to, že armáda možná používá něco, co by v řádné soutěži neobstálo. A to je bez diskuze i Metnarova politická odpovědnost.

Pokud někdo vynášel Adamovi zákulisní informace o zakázkách a bral za to úplatky, s největší pravděpodobností dál pracuje v ministerských strukturách. Proto nemůže být v klidu ani Černochová, ani současné armádní velení.

Co když ti samí lidé nyní prodávají data o miliardových veřejných zakázkách na přezbrojení armády?

Pokud se Černochová a spol. spokojí s tím, že se jich současná aféra netýká, můžou být nepříjemně překvapeni, až kriminalisté zabuší na dveře generálního štábu příště.

Co jsme také zjistili

Okradla obec, lhala a lpěla na funkci. Jste-li pravidelnými čtenáři newsletteru Kauzy SZ, nemohl vás tento případ minout. Reportér Vojta Blažek se starostce Města Libavá Štěpánce Tiché věnuje s obdivuhodnou péčí. Nejdříve upozornil na to, že je vyšetřována za zpronevěru, poté informoval o soudním odklonu, který ji uchránil před citelnějším trestem. A v minulých dnech popisoval i atmosféru v rozdělené obci. Vše vyvrcholilo v minulých dnech, kdy Tichá pod tlakem odstoupila.

Když zemře bílý kůň. Jen několik dnů po smrti dosavadního ruského majitele se v majetkové struktuře středočeské továrny Safina objevil úplně nový ruský vlastník. Od něj vedou nitky k sankcionovanému miliardáři Viktoru Vekselbergovi, jak zmapoval Jirka Pšenička.

Dohra za rvačkou. Za hromadnou potyčku mezi Ukrajinci a Romy v Pardubicích vznesli policisté v uplynulých dnech obvinění proti třem lidem, stíhají je pro přečin výtržnictví. O policejní dohře referoval Radek Nohl.

Nábytek za 824 tisíc. Po čase jsme se vrátili k hradnímu hospodaření za časů Miloše Zemana. Lukáš Valášek a Adéla Jelínková zjistili, že odsouzený exředitel Lesní správy Lány Miloš Balák si ještě vylepšil už tak levné bydlení ve služební vile. Nakoupil si z hradního rozpočtu nábytek za více než 800 tisíc. Za jeho užívání nezaplatí ani korunu.

Nečekaná podmínka. V redakci se snažíme dosledovat i korupční kauzu z nemocnice na Bulovce. Původně chtěl státní zástupce pro její exředitelku Andreu Vrbovskou pět let vězení, teď se spokojil s podmínkou. Co se u soudu odehrálo, popsal Radek Nohl.

A zase ta Černochová! Už minulý týden jsme popsali, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) se nezdá cena nájemného, za niž si chtělo Ministerstvo obrany pronajmout soukromý holešovický mrakodrap Tokovo. Vládě předložil rezort Jany Černochové informaci s částkou 66 milionů ročně, což by bylo třikrát víc, než dosud hradil NKÚ (který se už brzy odstěhuje do vlastní budovy). Nyní jsme na Seznam Zprávách přidali další pochybnosti, které pronájem provází. Pokud vše půjde hladce, oprava ministerského komplexu, z něhož se mají úředníci stěhovat do Tokova, má začít až v roce 2028. Pronájem ale poběží už od příštího roku…