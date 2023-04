V tichosti a bez záruky řešení. Jak končí případy „MeToo“ na univerzitách

„Ombudsmanka vyřizuje podněty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů od obdržení podnětu,“ uvedl kvestor Martin Maňásek.

Dokládají to nedávné případy na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Loni tam projednali dvě stížnosti na nevhodné chování. „První se týkala údajně nevhodného chování zaměstnance ke studentce, projednala ji Etická komise. Druhá stížnost na neprofesionální chování zaměstnance při cvičeních a nevhodné až sexistické poznámky ke studentkám. Řešilo to oddělení kontroly a interní audit,“ uvedl rektor Václav Snášel. Dodal, že škola k sankcím nepřistoupila, protože vytýkané chování neprokázala.

K efektivnějšímu řešení případů má pomoci i vznikající Školská ombudsmanská platforma. „Jsme v procesu zakládání spolku. Mohl by sídlit na pražské AMU. Dáváme dohromady stanovy. Fungujeme neformálně,“ řekl člen přípravného výboru Jaroslav Šotola, který zároveň pracuje jako ombudsman na Univerzitě Palackého v Olomouci. Podle něj má být platforma formálně ustavená do června.

Šotola v posledních dvou letech vnímá na univerzitách výrazný posun. „Tlak vychází od studujících, zevnitř škol. Na Západě se to řeší asi pět, šest let, od začátku kampaně Me Too. Jsou dál s metodikami a procesy při nahlašování. Zároveň u nás zatím úplně absentuje péče o oběti, které se s něčím takovým setkají. Je důležité neřešit jen skutkovou rovinu, ale i péči o studující. Sám vím, jak je to pro oběti traumatizující, někdy zvažují ukončení studia. I péči má univerzita garantovat. V tomto jsme na začátku,“ doplnil.