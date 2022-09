Češi se zasekli na bílém zlatě. Ve světě ale už není v módě, říká zlatnice

„Hrozně mě to limitovalo, vůbec mě to nebavilo. Pak jsem se setkala s technikou ztraceného vosku, která posunuje hranice zpracování zlata dál. Našla jsem sama sebe,“ říká v rozhovoru pro Ženský byznys Lenka Kerlická.

„Potřebuji vnímat materiál, to je pro mě největší inspirace. Mít ho v ruce a zkoumat, kam až mě pustí, kam ho můžu ohnout. Vymyslela jsem například kolekci, která se vyznačuje specifickým zasazením diamantů do zlata. Aby bylo kolem kamenů hezky vidět, ale zároveň aby propouštělo světlo k diamantu a rozzařovalo ho co nejvíc, co jde,“ vysvětluje.