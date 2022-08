Byznys s prádlem pro „ženské dny“ funguje. Česká firma míří na britský trh

Loňský rok uzavřeli s obratem 170 milionů korun. Ještě o rok dřív to bylo 100 milionů. Na dvouciferný meziroční růst každý rok o desítky procent si už vlastně zvykli a své výrobky i vyvážejí.

„I letos rosteme dál, zatím to vypadá velmi nadějně. Očekáváme letos podobný nárůst. Už nevyrábíme pro malou skupinku žen, která nosí něco ojedinělého. Dostáváme se tak do větších procent prodejů,“ říká v letním speciálu Ženského byznysu Linda Šejdová, spoluzakladatelka a generální ředitelka Snuggs.

V roce 2018 vložili s Tomášem velké úsilí do vývoje vlastního výrobku, opustili svou práci v technologických firmách a založili startup. Začali studovat textilní vlákna, výrobu oděvů, udržitelnost, vlastnosti menstruační krve.

Linda začala hledat alternativy k běžným hygienickým potřebám během menstruace. Spočítala si, že do svých 23 let spotřebovala víc než 2400 jednorázových vložek a vadilo jí velké množství odpadu.

„Teď se chystáme otevřít Velkou Británii a rozhlížíme se dál, určitě nás čekají další trhy. Není to ale jednoduché, ve všech evropských zemích ještě nejsou menstruační kalhotky tak známé, že by o nich každý věděl. Hodně se musíme věnovat vzdělávání v této oblasti,“ přiznává Linda Šejdová s tím, že jejich zákaznicemi nejsou jen mladé dívky a ženy, což je samotné překvapuje.

Snaží se pronikat nejen na nové trhy, ale přicházet i s novinkami. „Mimo to, že jsme letos spustili intimní mycí gel, tak budeme zkoušet nový materiál, recyklovaný nylon. Ještě letos budeme vedle kalhotek spouštět další produkty,“ prozrazuje šéfka Snuggs.

„Tím, že pořád zvyšujeme objemy, tak dostáváme od dodavatelů různé slevy a bonusy. Pořád tedy nejsme ve fázi, kdy by se nás inflace dotkla tak zásadně, že bychom museli i my ceny zvyšovat. Ale uvidíme, co bude dál,“ uvažuje šéfka a spoluzakladatelka úspěšné firmy.