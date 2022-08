Manžel byl nespokojený, tak kvůli němu rozběhla byznys s mužskou krásou

Když se rodina Kuckových v roce 2014 rozhodla pro otevření první pobočky vlastní značky luxusních pánských holičství Gentleman Brothers, nebylo podle jednatelky společnosti Šárky Kucek v Praze žádné místo, které by mužům poskytovalo komplexní péči – zatímco salony pro ženy jsou prý na každém rohu.

Muži si podle ní zvykli, že o sebe pečují. Někteří dokonce utratí desítky tisíc korun za kosmetiku. Za ty roky si Češi zvykli pro tyto služby sáhnout i hlouběji do peněženky.

„Jsou takoví, kteří chodí na úpravu vlasů a vousů každých pět dnů a chtějí mít sestřih dokonalý. A pak ti, kterým stačí služba jednou za měsíc, ale že by muži právě na tomhle začali šetřit, zatím nevidíme,“ říká v letním speciálu Ženského byznysu majitelka sítě, kam přijdou měsíčně více než dvě tisícovky zákazníků.

„Nedostatek kvalitního personálu je to, co nás asi nejvíc trápí. Vyškolíte a vychováte si někoho a on vám pak odejde a založí si vlastní holičství,“ stěžuje si jednatelka firmy a je přesvědčená, že dnes už je pánských holičství oproti dobám, kdy začínali, hodně.