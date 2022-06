Turek zkrachuje a podniká znovu. I když zemi drtí největší inflace v Evropě

Co se týče potravin, tak se s tím vláda snaží bojovat. Snížila DPH na nulu, případně na jedno procento. Turecko má výhodu, že je dost soběstačné, je to šestý, sedmý největší producent potravin na světě. Takže i když ceny stoupají, tato ekonomika je schopná se zásobit a díky tomu se to dá i s pomocí různých dotačních programů zvládat. Už teď je ale vidět spousta podniků a restaurací, které mají problémy s nákupem zejména masa, nejsou schopny nakupovat do zásoby a projevuje se to taky na tureckém apetitu chodit do restaurací.