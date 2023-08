Jak letecké společnosti čarují s příplatky, které jim vydělávají

Na letišti se pak mohou objevit nečekané poplatky, pokud nedodržíte podmínky dopravce. Jako příklad uveďme starší pár, který se minulý týden stal obětí virálního šíření poté, co jim Ryanair naúčtoval 110 liber (přes 3000 korun) za odbavení a vytištění letenek na letišti poté, co si omylem stáhl zpáteční letenky.

V roce 2017 si tato letecká společnost účtovala 25 liber za zrušení letu online nebo 30 liber po telefonu, nyní si účtuje 49 (1370 korun) a 55 liber (1540 korun). Změna jména na letence dříve stála od 15 liber (420 korun) více než 60 dní před cestou nebo 45 liber (1260 korun), pokud to bylo méně než 60 dní. Nyní je to 55 (1540 korun) a 60 liber (1680 korun). Změna letu provedená 60 a méně dní před odletem stála v roce 2017 30–35 liber, nyní 49–54 liber.

„Zákazníci si mohou vybrat, že budou platit jen za to, co chtějí, a nebudou platit za služby, které nepotřebují,“ uvedla společnost EasyJet.

Calder však dodává: „Jakmile se dostanete do extrémních poplatků za převoz kufru do letadla, je to hloupé a nemá to žádný vztah k nákladům letecké společnosti. Jde jen o vydělávání peněz.“ Vadí mu také, že se musí platit za společné sezení, jak se to děje na letech společností Ryanair a Wizz Air.