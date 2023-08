„Severní D1“ by mohl dostavět soukromý investor, vláda o tom rozhodne v létě

Ministr dopravy Martin Kupka představil prezidentovi Petru Pavlovi, jak se během příštích 10 let změní průjezdnost Českem. A to i na tak problematických místech, jako je středočeská část dálnice D3 nebo dokončení Pražského okruhu.

Kupka sám zmínil napojení na polskou dálnici S3, která by Česko spojila s baltským mořem. S prezidentem probíral také trasu rychlodráhy, která by spojila Berlín s Prahou a Brnem a pokračovala dále do Vídně.