Jančura: Při záskoku na recepci jsem koupil vlaky za miliardu

V pohostinství razí novou cestu - potřebovat co nejméně zaměstnanců na co nejkratší dobu. „Jedním z možných budoucích problémů gastrosektoru v celé Evropě je, že nejsou lidé. Hledal jsem proto způsob, aby toho zaměstnanci neměli mnoho, a přesto byl host spokojený,“ říká Jančura s tím, že zaměstnanci mají pětihodinovou směnu a hosté si sami čepují pivo, kávu a třeba i nalévají alkohol.

Reakce z obou stran jsou prý pozitivní a důvěra, kterou Jančura vkládá do poctivosti hostů, se vyplácí. „Testovali jsme si to u prvního hotelu, které jsme během covidu koupili v Jeseníkách, a sedělo to. Jen u piva chybí pět procent, protože když host neumí dobře dotočit pivo, tak mu mezitím spadne pěna a načepuje si tam trochu víc,“ dodává Jančura.