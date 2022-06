Když světla tančí. Český Lasvit má zakázku za stovky milionů

Zatímco instalace na Jakartě je živá a laděná do teplejších tónů, pro ženevský butik Cartier firma vystavila „ledovou chodbu“. „Celý strop se proměnil v diamant a umělecké dílo. Včetně stěn. Je to něco jiného,“ dodává Jakimič. Technici Lasvitu použili více než dvě tuny českého skla, které evokují ledovou atmosféru švýcarských hor.

„O tom, co nás čeká, nemůžeme mluvit, ale chystáme velkou unikátní věc pro nejslavnější šperkařskou firmu na světě. Je to sedmnáctimetrové unikátní dílo pro pobočku v New Yorku, jen kousek od Trump Tower. Je to tavená plastika pro skupinu LVMH Bernarda Arnaulta a je tam možnost nějak zopakovat desítky podobných obchodů této značky po celém světě,“ dodává Jakimič s tím, že konkrétně toto svítidlo vyjde na dva miliony dolarů, tedy téměř 48 milionů korun.