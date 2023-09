Nová sazba DPH by zlevnila byty. Kdo si počká, může ušetřit statisíce

Změna, která lidem při pořízení bytu ušetří stovky tisíc korun. Tu by mohla přinést zvažovaná úprava daně z přidané hodnoty (DPH), kterou v květnu představila vláda v rámci konsolidačního balíčku. Od ledna příštího roku by totiž stát chtěl sloučit dohromady deseti- a patnáctiprocentní sazby daně do jediné, na úrovni 12 procent. V důsledku zlevní například některé potraviny. Nebudou ale jediné, daň by klesla také v případě nových bytů do 120 metrů čtverečních, na které se doposud vztahovala patnáctiprocentní sazba.