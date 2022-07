Kupující s hypotékou jsou ohrožený druh. Osm z 10 klientů platí v hotovosti

Rostoucí ceny i vysoké úrokové sazby dělají byty stále nedostupnější – místo lidí s hypotékou si je kupují investoři a fondy.

„Úplně se změnila struktura kupujících. Ještě před dvěma roky polovinu kupujících tvořili lidé, kteří si brali hypotéku a měli jenom část vlastních peněz. V současné době je těch, kteří si berou byt na hypotéku, pouze 20 procent,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys majitel Ekospolu Evžen Korec, podle něhož je současná situace na realitním trhu zcela nepředvídatelná.

„To, co zažíváme v současné době, na trhu ještě nebylo. Dlouhodobě prognózovat dopředu teď v žádném případě nejde. Zatím je poptávka po bytech dostatečná. Bavím se o bytech v Praze. Zájem investorů kupovat byty vykryl propad poptávky lidí, kteří nedostanou hypotéku. Otázka je, jak dlouho ten systém může takto trvat,“ dodává Korec.

Koupit byt teď, nebo počkat?

To je složitá otázka. Zatím stále platilo, že tomu, kdo v minulosti koupil byt, se to vyplatilo, protože ceny bytů ročně rostou zhruba o 20 procent. Ani v současné době se nezastavily. Když srovnám červen letošního roku proti červnu loňského roku, je tam stále dvacetiprocentní nárůst. Nelze ale garantovat, že to bude platit i příští rok. Domnívám se, že to vysoké tempo, kdy je růst cen bytů vyšší než inflace, nemusí už dlouho trvat. Na druhou stranu investice do bytu je likvidní a v posledních dvaceti letech, kdo byt koupil, tak na tom vydělal.

Zmínil jste inflaci – přidám vysoké úrokové sazby, kdo si může dovolit koupit byt?

To platí u vašich projektů?

Absolutně, ale sledujeme to na velkém vzorku. Změna struktury kupujících je zásadní. V současné době jsou hypotéky vysoko a podmínky a další poměrové ukazatele tak přísné, že na ně řada klientů nedosáhne.

Bude to mít dopad na to, jakým tempem budete uvolňovat byty na prodej na trh?

Ještě před čtvrtrokem řada developerských firem povolila v jednom projektu koupit třeba jenom tři byty. My jsme zatím tyto regulace nedělali. I v našich projektech si někdo investorsky koupil i deset bytů, ale zásahy do trhu považuji za absolutně nevhodné. Nemyslím si, že by se ten trh měl regulovat.

Hrozí tu něco jako splasknutí realitní bubliny v USA v roce 2008?

Asi se budu lišit od řady analytiků, ale domnívám se, že ne. V současné době nejde o bublinu. Může se stát, že se ceny budou korigovat tak, že v řádu několika procent mohou i poklesnout. Jestliže vezmeme současný nárůst ceny materiálů, ceny stavebních prací a pozemků, tak si lze těžko představit, že by někdo prodával byty výrazně levněji, protože by na tom projektu prodělal. Spíš by se zastavil prodej bytů, než aby došlo k výraznému pádu. Nedomnívám se, že jde o nějakou bublinu.

Spousta projektů se zastavila, „rozetapizovala“. Museli jste to udělat i vy?

Ne. Řada firem skutečně odmítla zakázky, ale šlo především o velké firmy, které staví velké státní zakázky. Ty firmy je raději odmítly a zaplatily sankce, než aby stavěly, protože měly pevné ceny na celou stavbu a do této ceny se nemohou dostat. Nasmlouvávají zakázky dlouho dopředu na pevné ceny. Raději zaplatily i velmi vysoké, třeba desetimilionové pokuty. Jinak v současné době je po bytech dostatečná poptávka. U žádného projektu, který jsme měli, jsme nemuseli etapizovat, pokud jsme etapizovat nechtěli.

Kolik bytů budete letos dávat na trh?

Letos bychom chtěli dát byty ve třech projektech – první budeme pouštět v září. Uvidíme, jak bude vypadat poptávka, ale chtěli bychom dát na trh minimálně 250 bytů.

A zatím ta poptávka je?