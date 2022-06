Loví mozky na nejvyšší místa ve firmách. Ženské kvóty jsou podle ní zbytečné

Po deseti letech debat se francouzskému předsednictví podařilo prosadit přelomový návrh: čtyři z deseti šéfů ve firmách obchodovaných na burze by měly být ženy. V kombinaci s výkonnými pozicemi by pak výsledné číslo mělo dosahovat 33 procent.

„Pozitivní diskriminace je z mého pohledu pořád diskriminace. Proč nedat příležitost těm nejlepším, aby mohli uspět a aby ukázali, co v nich je,“ říká Klára Gajdušková, která je partnerkou v headhunterské společnosti Amrop Dr. Kaufmann. „V některých zemích dokonce probíhají výběrová řízení tak, že se v první fázi vůbec nehledí na to, jestli jde o muže nebo o ženu.“

„Myslím, že tato regulace se trošku dobývá do otevřených dveří, protože v dnešní době se na pozice v top managementu ženy dostávají poměrně hladce a firmy si uvědomují, že diverzita nejen genderová, ale i národnostní, kulturní, názorová, je hrozně důležitá,“ dokládá vlastními statistikami. Když během posledních dvou let hledali kandidáty do vysokých manažerských funkcí, z 58 procent uspěly ženy.