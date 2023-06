Nepamatuju mít před létem tři čtvrtě kapacit vyprodaných, říká šéf cestovky

Čtyř- až pětihvězdičkový hotel, all inclusive a cena za zájezd přes 20 tisíc korun na osobu. Zhruba takhle letos vypadá průměrný zákazník skupiny DER Touristik Eastern Europe, do které spadají cestovky Fischer a Exim Tours. Zatímco na potravinách Češi šetří, zahraniční dovolenou si neodpustí. Naopak, raději si zaplatí za ještě luxusnější hotel než v minulých letech. Jiří Jelínek, šéf skupiny DER Touristik Eastern Europe, tak čeká, že překoná loňské tržby 14,3 miliardy i loňský zisk 200 milionů.

„Chtěli bychom znovu růst dvouciferným číslem. Věřím, že počty klientů budou růst nad deset procent,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jelínek s tím, že i když si firma myslela, že má na letošní sezonu dostatek nasmlouvaných kapacit, nemusí to stačit.

„Musím říci, že si nepamatuji, že by touto dobou bylo vyprodaných zhruba 75 % celkových kapacit na léto,“ říká Jelínek s tím, že v případě, že se prodá i zbytek, firma už nebude schopná počet zájezdů navýšit. Nejsou totiž místa v letadlech – na trhu není dostatek leteckých kapacit. „Prostě už nemůžeme přidat, to je celé,“ říká a dodává, že zájem o dovolené není jen v Česku, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy, ve kterých skupina podniká. Rekordní rok čeká například i v Maďarsku.

Poptávku podle Jelínka táhne „postcovidový syndrom“. „Spousta Čechů cestovat nemohla, a tak cestují teď. Přispívá k tomu i fakt, že zatímco loni to vypadalo, že energie budou hrozně nahoře, nestalo se tak. Pomáhá kurz koruny, ale i skutečnost, že i když zájezdy zdražily, stále je nárůst cen menší, než jaká je inflace v České republice,“ dodává.

Nejvíc si letos Češi připlatí za Chorvatsko, kam se ale příliš s cestovní kanceláří nejezdí. U tradičních leteckých zájezdů ceny vyskočily v průměru o osm procent. „Myslím si ale, že ty ceny v České republice šly nahoru nejvíc a v zahraničí to zdražení v restauracích nebo u potravin není tak velké jako v tuzemsku,“ dodává Jelínek.

Od covidu skončila zhruba třetina cestovních kanceláří. Podle Jiřího Jelínka už ale příliš prostoru pro to, aby tu vyrostli noví hráči, není. „Myslím si, že trh už je hodně saturovaný. Možná přijdou nějaké subjekty ze zahraničí, ale nemyslím si, že budou vznikat nové české kanceláře. Není to totiž vůbec jednoduchá záležitost. Je potřeba hodně kapitálu a je to vysoce rizikové – speciálně na předplacení kapacit, ať už leteckých nebo ubytovacích,“ dodává.