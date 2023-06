Zajíček: Budeme na vládu tlačit s benefity

Za hlavní úkol označil udržet české podniky konkurenceschopné a prosperující. To prakticky znamená při současném obrovském schodku státního rozpočtu velký cit pro diplomacii. Nový prezident komory se totiž bude muset domluvit s ministrem financí a svým kolegou z ODS Zbyňkem Stanjurou, ale také s odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost.

„Bylo nám přislíbeno, že vše budeme řešit v pracovních týmech. Na mnoho problémů dojde a naše připomínky budou, doufejme, vyslyšeny. Skutečně si myslím, že by to jinak mohlo způsobit komplikace,“ říká v pořadu Agenda Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR.

„Pokud nepadnou zásadní politická rozhodnutí v příštích měsících, nemáme šanci stihnout to, co máme. V důsledku nebudeme schopni vyrábět dostatek elektřiny na svém území,“ vysvětlil prezident HK ČR.

„Musíme se podívat na právní předpisy, které regulují výstavbu strategických investic v Česku, a to od povolování změn územního plánu, jejich projednávání až po financování těchto investic,“ uvedl.

Podle jeho slov může jít v příštích deseti letech o tisíce miliard korun, které bude muset stát společně se soukromým sektorem do této oblasti investovat.

„Je to také otázka dodavatelská. Mnoho celků, například pro jaderné bloky, budeme muset dovážet ze zahraničí,“ dodává.

Přesto rozhodnutí vlády pustit se do konsolidace veřejných financí Hospodářská komora ČR vítá. Úspory by mohly být prý dokonce větší.

„Především na straně výdajů by podle nás mohlo dojít k dalším zásahům. Naopak z hlediska daní a rušení výjimek, tam vnímáme určitou míru citlivosti daňových subjektů. Je třeba mít na mysli, že podnikání mohou provozovat i z jiných států, než je Česká republika. Pokud by se nároky na navyšování daní a odvody za zaměstnance přehnaly, budou firmy odcházet, ať už jsou nadnárodní, nebo ty české. A to nechceme,“ okomentoval Zajíček v pořadu Agenda SZ Byznys.