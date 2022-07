Trh s uměním dál roste a čekají se rekordy. Češi jsou ale spíš konzervativní

To, že se byznys kolem umění výrazně roztáčí, dokládá i to, jak prudce se zvýšily částky v žebříčku nejdráže vydražených děl na aukcích v Česku. Zatímco ještě v roce 2020 celou polovinu tvořily artefakty s pořizovací cenou do dvaceti milionů včetně aukční přirážky, nyní se na nejvyšší příčky nedostalo dílo pod 54 milionů.

Stále však platí, že bohatí Češi jsou v nákupech spíše konzervativní a sázejí na jistotu. Ve světě umění to znamená koupit dílo už prověřené časem, v tomto případě nejčastěji období české moderny. Investoři se však „osmělují“ i směrem k dílům z 60. let minulého století a k současnému umění.

A kdo jsou ti, kteří teď chtějí investovat do umění miliony korun? „Jsou to lidé, kteří mají finance na to, aby vedle dalších nebo i finančních produktů mohli kupovat i umění, jsou to typicky muži a je jim okolo padesáti, šedesáti let,“ uzavírá Marina Votrubová.