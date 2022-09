Zní to šíleně, ale na krizi se těším. Vždy nás posunula, říká výrobce bot

Fyzioterapeut Lukáš Klimpera dlouho hledal boty, ve kterých by lidé chodili stejně zdravě jako bosky. S ničím, co našel na trhu, nebyl spokojen, a tak se rozhodl vyrobit je sám. Dnes jeho boty nosí zákazníci po celém světě. Jeho obuv respektuje anatomický tvar nohy, její funkci a je pro ni typický dostatek místa pro prsty, tedy široká špička boty.

Čerstvě se nyní firma vrhla na 3D tisk. „Poprvé jsme se dozvěděli už v době před covidem, že některé známé sportovní značky začaly tisknout boty; začalo nás to natolik zajímat, že jsme si nechali postavit vlastní tiskárnu,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Lukáš Klimpera, zakladatel Ahinsa shoes.

Návrhy a testovací modely vznikají v Česku. O samotnou ruční výrobu se stará chorvatská rodinná firma, která se obuvnickým řemeslem zabývá už po desetiletí. Doprava bot vyráběných převážně z veganských materiálů se vzhledem ke stoupajícím cenám pohonných hmot výrazně prodražila.

Lukáš Klimpera Kariéru nastartoval jako programátor, po letech intenzivní práce ale přišlo vyhoření. Proto se rozhodl věnovat oboru, který ho vždy lákal. Vystudoval fyzioterapii na Univerzitě Karlově. Po škole působil na jedné brněnské klinice. Je přesvědčen, že k fyzioterapii patří také zdravá chůze, proto založil novou značku pro boty typu barefoot. Z anglického bare a foot, tedy bosé chodidlo.

„Přesto nás inflace příliš netrápí, doháníme to vyššími objemy výroby, expedice, prodejů, takže se plus minus držíme na svém,“ říká Lukáš Klimpera.

Nyní firma chystá opravdu ambiciózní expanzi, směřuje totiž do západní Evropy a především do USA. V plánu je do dvou až tří let založit pobočku na americkém východním pobřeží. Firma počítá s investicí v řádech milionů korun.

„Amerika je dlouhodobě náš sen, rádi bychom si tam připravili druhou výrobu, abychom byli nezávislí. To znamená evropská a americká výroba zvlášť. Začneme postupně, nejdřív se tam začne bota kompletovat, pak i šít, vykrajovat a tak dál,“ upřesňuje výrobce bot s tím, že v případě úspěchu by tím firma mohla mnohonásobně růst.

„Máme tam několik scénářů. Nejambicióznější plán je během příštích deseti let vše včetně prodejů zdvacetinásobit. Amerika je obrovský trh, kde se otevírají možnosti trendu zdravého životního stylu, přirozeného pohybu, takže potenciál je tam obrovský.“

Covid je „udělal“

Ač to zní paradoxně, nejvíce společnost vyrostla během covidu. Svezla se totiž na trendu, kdy v době pandemie lidé nemohli cvičit ve fitness centrech ani se věnovat kolektivním sportům. Kdo chtěl přesto sportovat a udržovat se fit, vrhl se na běhání, sportovní chození – a co k tomu potřeboval, musel navíc nakoupit online.

Růst jen za poslední roky počítají na stovky procent. Zatímco dnes vyrobí a prodají běžně více než dva tisíce párů bot měsíčně, v době před covidem dosahovaly prodeje za stejné období čtyř až šesti stovek párů.

„Jen v porovnání červenec loni a letos jsme meziročně z nějakých 11 milionů korun na 18 milionech obratu. A myslím, že letos ještě dál porosteme. Podzim a zima pro nás bývají stěžejní,“ dodává fyzioterapeut a obchodník.

Tiskárna na boty

Společnost se nyní vrhla také na využití 3D tisku, který se využívá čím dál častěji ve výrobě řady produktů. „3D tisk nechystáme proti drahé výrobě, ale jako inovaci. Něco, co nás totálně nadchlo a co nás baví. Poprvé jsme se dověděli už v době před covidem, že některé známé sportovní značky začaly tisknout boty – a začalo nás to natolik zajímat, že jsme si nechali postavit vlastní tiskárnu,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Lukáš Klimpera, zakladatel Ahinsa shoes.

Zatím do tisku bot vložili statisíce korun. Daleko horší než finance ale pro ně bylo vytrvat a nevzdávat se ani při desítkách hodin opakovaného zkoušení a testování.

„Tyto tiskárny jsou uzpůsobeny na tisk nějakého pevného předmětu, zatímco my potřebujeme zcela pružný objekt,“ přiznává těžkosti šéf a majitel úspěšné firmy.

Krizi vyhlíží bez obav

Případné krize ani budoucího vývoje se byznysmen nebojí. Strašákem pro něj není energetická krize, vysoká inflace ani hrozba vyšší nezaměstnanosti.