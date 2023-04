Švýcaři ukázali ty nej hodinky. Diamanty, tekutý ciferník i recyklovaná ocel

V Ženevě se o víkendu otevřel pro veřejnost největší hodinářský veletrh Watches & Wonders. Letos na něj dorazilo celkem 48 výrobců, kteří postupně už i během týdne a úvodních novinářských dní odhalili ty nejnovější výstřelky časoměrné mechaniky, designu, zpracování a luxusu. A to v době, kdy je zájem právě o luxusní produkty na vzestupu.

„Watches and Wonders je víc než jen nějaká událost. Je to summit výrobců hodinek, který svádí dohromady celý tento průmysl. Návštěvníkům umožňuje potkávat vlivné osoby a hybatele dnešního hodinářského světa a průmyslu pak zase mluvit jedním hlasem,“ říká ve videoreportáži redakce SZ Tech hlavní organizátor akce a výkonný ředitel Watches and Wonders Geneva Foundation, Matthieu Humair.