Začíná to láskou přes internet, končí dluhy. Falešní romantici umějí vylákat statisíce

Frázi „Ahoj, můžu tě pozvat na drink?“ v posledních letech často nahradila zpráva „Ahoj, líbí se mi tvoje fotka.“ Seznamování se totiž do značné míry přesunulo do virtuálního světa. Ten má ale zásadní problém – dokud osobu nepotkáme osobně, nemůžeme si být jistí, že si píšeme skutečně s tím, s kým myslíme. A škody takzvaného romance scamu dosahují až stovek tisíc korun.

„Aniž by si to pak oběti uvědomily, poskytují o své osobě soukromé informace. O svém životě, zaměstnání, finanční situaci a podobně,“ pokračuje Zemanová. Naopak od útočníka chodí zprávy a často i fotky, které mají dokládat jeho autenticitu.

„V řádech dnů či týdnů se komunikace přesouvá do intimního vztahu, vyznávání lásky, kdy pachatel ve své oběti vytváří představu o společné budoucnosti a společném životě,“ popisuje Zemanová. Poté nastupuje část, kterou Macháček označuje jako „svízelnou situaci“, a přichází v momentě, kdy si je podvodník jistý, že má důvěru oběti. Domlouvá se setkání, podvodník by moc rád přijel. Ale…

„Oběť je postupně vlastně přemlouvána, aby do takového obchodu nešla, že je to rizikové a že je to například jen ‚pro otrlé‘. Právě proto, že oběť pachatele přemlouvá, aby jí to ‚know-how‘ prozradil, má větší pocit, že získává něco exkluzivního, co by se bez svého nátlaku nedověděla,“ vysvětluje Zemanová.