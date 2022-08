Ceny energií v Evropě výrazně klesají

Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, klesla až o 26 procent a nizozemský plyn o 11 procent, uvedla agentura Bloomberg. V pondělí přitom cena právě německé elektřiny poprvé přesáhla 1 000 eur (zhruba 24 600 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Ceny jsou v posledních dnech mimořádně nestabilní, protože objem obchodů je nízký a na trhu panuje veliká nejistota. Ruský Gazprom plánuje od 31. srpna na tři dny uzavřít plynovod Nord Stream do Německa kvůli údržbě.

„Pokles evropských cen energií je reakcí na předchozí chaotický vývoj ve směru rekordně zvyšujících se cen, které v minulém týdnu přesahovaly už 1000 eur za MWh. Zdá se, že tyto ceny zjevně překračovaly koupěschopnost velké většiny odběratelů. Na extrémní ceny zareagovali také obchodníci, kteří si uvědomili, že na takových úrovních mohou jen těžko nabízet dodávku energií konečným odběratelům a pokles poptávky způsobil obrácený směr,“ vysvětluje výrazný pokles cen energií Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ENA).

Podle jeho slov ale pád velkoobchodních cen energií v Evropě nemůže být důvodem k předčasným oslavám.

„Není to signál dlouhodobého trendu pádu energií. Na to by musela být posílena nabídková strana a vyřešeny problémy, jako je nedostatek plynu nebo problém s francouzskými elektrárnami, což se dosud nepodařilo,“ dodává Gavor.

Rekordní ceny elektřiny sužují celou Evropu, Česko ale žebříčku kraluje. Podle posledních dat indexu Household Energy Price (HEPI), který zpracovává rakouský energetický kontrolní úřad, platí Češi za elektřinu nejvíce v Evropě. V přepočtu na paritu kupní síly měny činí částka 52 eurocentů za kilowatthodinu elektřiny.

Parita kupní síly je nástroj, jímž lze srovnat ceny v jednotlivých státech, přestože mají jiné měny, jinak silnou ekonomiku nebo jinak vysoké platy.

Dnešní ranní pokles ceny elektřiny až o 26 procent se později poněkud srovnal a hodinu před polednem se obchodovala za 610 eur za MWh, uvedl Bloomberg.

Na pokles elektřiny měla vliv i cena plynu. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku v poledne vykazovala pokles o 7,6 procenta na zhruba 252 eur za MWh. Minulý týden cena stoupla na nový rekord.

Příští dny ve znamení stabilizace

Podle Gavora se dá budoucí vývoj cen energií jen těžko předpovídat, v dalších dnech ale čeká spolu s růstem poptávky spíše stabilizaci cen.

„Na těchto úrovních, ačkoliv extrémně vysokých, ale stále nižších, než před týdnem se poptávka může oživit a cena by se mohla držet na těchto úrovních po delší dobu. Další strmý pád cen energií by už znamenal něco více dlouhodobě udržitelného, ale to v současné situaci neočekávám, protože nabídka je v současnosti ještě nedostatečná,“ říká Gavor pro SZ Byznys.

V dlouhodobém hledisku ale podle jeho slov nelze vyloučit ani pesimistický scénář „Bohužel situace se může zásadním způsobem zdramatizovat. Aktuálně očekáváme předem ohlášený třídenní výpadek ruského plynu přes Nordstream 1. Dovedu si ale představit, kdyby se odstávka stala definitivní, což z politických důvodů nemůžeme nikdy vyloučit, tak by se opět trh zblázní a ceny by šly zásadním způsobem nahoru. Obávám se, že v takovém případě by hrozilo už zastavení obchodování na burzovních platformách a přistoupení k nouzovým administrativním zásahům,“ okomentoval odborník z ENA.

EU chystá rázný krok

EU se chystá krátkodobě zasáhnout, aby zmírnila prudce rostoucí náklady na elektřinu, které podporují inflaci a zvyšují riziko recese. Plynové zásobníky v regionu se také rychle plní, což přináší určitou úlevu a zvyšuje šance, že Evropa bude mít na zimu dostatek plynu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pondělí uvedla, že EU usiluje o vytvoření nástroje, který by přerušil vazbu mezi cenami plynu a elektřiny. Dodala také, že unie musí urychleně přijmout kroky, které vyřeší prudce rostoucí ceny.

Podle českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely musí unie oddělit ceny plynu od ceny elektřiny. Síkela jakožto zástupce země předsedající Radě EU svolal na 9. září mimořádné setkání ministrů zodpovědných za energetiku. Projednávat se má návrh na stanovení maximální ceny plynu.

Síkela na dnešní vývoj reagoval na Twitteru, kde uvedl, že snaha sjednotit EU a najít společnou cestu, jak cenu srazit se začíná vyplácet. „Plyn z pátečních 339 euro za MWh klesl na 260 euro. Elektřina z pátečních 984 euro za MWh k 610 euro,“ uvedl ministr.

List El País dnes napsal, že Španělsko se chystá na schůzce ministrů energetiky EU 9. září navrhnout, aby byl její systém zastropování cen elektřiny rozšířen na celou unii. Systém platí ve Španělsku a sousedním Portugalsku od poloviny července a podle prvních výsledků vedl ke zpomalení růstu cen pro koncové spotřebitele. Španělská ministryně Teresa Riberová chce také navrhnout omezení cen emisních povolenek.