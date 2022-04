Advokát blízký Klausovi i Faltýnkovi dostal státní covidové kompenzace

Advokátní kancelář Kříž a partneři čerpala státní covidovou podporu v součtu za 1,9 milionu korun, vyplývá z databáze Ministerstva průmyslu a obchodu. Poprvé to bylo loni v srpnu, kdy získala 1,3 milionu. Následně v listopadu 2021 čerpala přes 641 tisíc korun.

V obou případech to byly peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu nazvaného Covid – Nepokryté náklady. Program byl určený pro podnikatele s propadem tržeb alespoň o 50 procent. Kromě toho kancelář Kříž a partneři čerpala v prvním pololetí minulého roku také příspěvky z programu Antivirus.

Podle posledních zveřejněných výsledků měla kancelář Kříž a partneři za rok 2020, tedy v prvním roce s covidem, tržby 19,7 milionu korun. To bylo téměř stejně jako o rok dříve. Čísla za rok 2021, kdy kancelář dostala kompenzace, firma dosud nepublikovala.

„Podmínky byly pro všechny stejné. Nerozhodovalo, kdo koho zná, ale jestli splnil podmínky a prokázal, že má řádný nárok. Vůbec netuším, jestli zmiňovaná firma žádala. Důležité je, jestli firma uvedla vše řádně. Pokud ano a splnila, pak musí kompenzace dostat. Pokud něco neuvedla, třeba střet zájmů, pak za to nese plnou zodpovědnost,“ odpověděl Havlíček na otázky ohledně podpory pro Křížovu kancelář.

„I naše advokátní kancelář měla v roce 2020 propad tržeb v desítkách procent a chod firmy jsem musel nějakou dobu dotovat ze svého. I když bychom se pro získání státní podpory zřejmě kvalifikovali, tak jsme o ni nežádali a hledali jsme jiné cesty, jak znovu nastartovat podnikání a jak se vrátit do rovnováhy. Nejsem totiž obecně zastáncem státních dotací, i když samozřejmě mohou být výjimky a krizové případy, kdy jde skutečně pouze o přežití dané firmy,“ popsal advokát Pavel Strnad z kanceláře Polverini Strnad.

Kříž založil svou advokátní kancelář ještě v 90. letech spolu s Miroslavem Bělinou, další významnou postavou tuzemské advokacie. Jejich podnik také dlouho nesl název Kříž a Bělina. Bělina se z řad společníků kanceláře stáhl již před deseti lety. Kříž byl spolumajitelem advokátní firmy do konce roku 2021. Nyní už je uvedený jen mezi spolupracujícími advokáty kanceláře. Ta však stále nese jeho jméno.

„Kauza pozemkové transakce mezi Správou železnic a společností Amádeus Real měla poměrně krátké mediální trvání a práce naší advokátní kanceláře v této kauze nebyla nikdy zpochybněna, a to ani ze strany SŽ. Od té doby do současnosti nemáme žádné povědomí o tom, že by měla jakýkoliv vliv na pokles obratu naší advokátní kanceláře,“ reagoval Morawski z Kříž a partneři na otázku, jestli propad tržeb v covidovém období mohl mít souvislost také s touto kauzou.