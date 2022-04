Auta nejsou jediná, kde chybí čipy. Na kávovar nebo robot se čeká půl roku

V době covidu rostli o čtyřicet procent. Dovozce a prodejce s výhradním zastoupením na prémiové potřeby do kuchyně či k servírování Potten & Pannen – Staněk tak překročil obrat půl miliardy korun. „Lidé nakupovali, zavřeli se do kuchyní, do svých domácností a postupně zjišťovali, že jim tam toho spousta chybí. Předtím se jezdilo na dovolené a chodilo po restauracích, to nám pandemická doba vzala. To nahrálo našemu odvětví,“ říká pro SZ Byznys spoluzakladatel firmy Pavel Staněk a přiznává, že za třicet let existence firmy rostli každoročně, nicméně nikdy výsledky nebyly tak dobré jako za poslední dva roky.

Nejvíc lidé nakupovali nádobí, pánve. „Ale taky hodně pekli, hlavně domácí chleby. Zakládali si vlastní kvásky, začali kupovat speciální formy na chleby a bagety – a ruku v ruce s tím šly roboty. Jestli si něco Češi nedají ujít, tak je to dobré jídlo a pití, chtějí vařit doma a investují do svých kuchyní a domácností. Takže se nebojím, že bychom letos znovu nerostli,“ říká spolumajitel firmy a letošní růst odhaduje na patnáct procent.

Vše zdražuje – pokud je vůbec k dostání

Vše se ale nyní zdražuje a pro dovozce 42 značek do České republiky a na Slovensko je to citelné hlavně na dopravě. A ceny zvedají dodavatelé i výrobci.

„Zdražují, jak ještě nikdy nezdražovali. Cenové skoky jsou náhle o 10 procent. Nemůžeme vyloučit, že se ta situace bude v příštích měsících ještě dramaticky měnit,“ obává se zakladatel firmy s půlmiliardovým obratem a třicetiletou historií. Podle smluv na výhradní zastoupení značek musí Potten Pannen držet stejné ceny jako prodejci stejného zboží v Holandsku nebo německý distributor.

Ceny nejsou jediný problém. Stále váznou dodávky. „Například pokud jste si objednali u jednoho významného výrobce elektroniky robot nebo kávovar, tak objednáte tisíc kusů, a pokud máte vyloženě štěstí a dobrý den, tak on je schopen dodat vám pět set kusů. Takže chodí zhruba padesátiprocentní dodávky toho, co objednáte,“ vypráví Pavel Staněk.

Potten & Pannen – Staněk Zastupuje 42 zahraničních značek, např. Villeroy & Boch, Rosenthal, Emile Henry, Kusmi Tea, Smeg nebo Zwilling.

Má 12 kamenných prodejen, velkoobchod, vlastní kulinářskou školu Gourmet Academy a e-shop.

Zaměstnává 150 lidí.

Firma vznikla v roce 1992.

Poslední obrat: půl miliardy korun.

„A jde to napříč kategoriemi, můžeme se bavit o nožích, o nádobí. My už jsme to zažívali před Vánocemi. Objednáte si robot své vysněné barvy, protože někdo chce za ty peníze bílý nebo černý, a čekáte na něj třeba půl roku. To se bavíme opravdu o prémiových typech robotů za 17 až 30 tisíc korun,“ doplňuje s tím, že na roboty jsou u nich pořadníky.

„S těmi čipy je to podobné jako u aut. Stejně jako v autech, i v těchto elektronických přístrojích, třeba v automatických kávovarech, jsou ty čipy potřeba. A chybí. Takže kdo dřív přijde, ten robota bere,“ směje se.

„Pokud někdo vyrábí úžasné nože, tak je to sice fajn, ale potřebuje ještě dodavatele ocele, brusných zařízení, rukojetí. Od začátku covidu to 99 procent společností nejen v naší branži nestihlo dohnat. Nikdo z nás nemůže odhadnout, co ta válka ještě způsobí, ale věřím, že se věci dají do pořádku částečně ještě letos a příští rok,“ doplňuje v rozhovoru pro SZ Byznys.

Plány na expanzi se posouvají

Dovozce kuchyňského zboží a potřeb pro servírování se zaměřuje na náročnější klientelu. Kromě Česka a Slovenska má už delší dobu plány vstoupit na německý, rakouský a polský trh. Válka na Ukrajině ale ambice odsouvá.

„Intenzivně se připravují, ale vzhledem k situaci je to na čekací listině. Děláme průzkumy trhu, ale vidíme to nejspíš na příští rok,“ potvrdil SZ Byznys spoluzakladatel firmy.

Expanze by podle jeho představ měla přinést růst obratu o dvacet až třicet procent. Ruku v ruce s tím jdou však nemalé investice, se kterými je třeba počítat, v řádech desítek milionů korun.

Mezitím hodlají dost peněz investovat i do proměny prodejen na zážitková a tréninková centra, kde se lidé naučí vařit s „hvězdami“ ve svém oboru.

V dnešní uspěchané době musíte dát člověku důvod, aby se zvedl a přišel vám do té prodejny. Měla by nabídnout nějaký zážitek, přidanou hodnotu, perfektní servis, poradenství. Pavel Staněk, spoluzakladatel Potten & Pannen – Staněk.

„Máme zkušenost z předchozích krizí, paradoxně naše společnost vždy posílila. V té největší krizi jsme otevřeli prodejnu na Malé Straně s velkou investicí a teď se díváme optimisticky do budoucnosti také,“ říká Pavel Staněk.

Od roku 1992, kdy otevřeli první prodejnu, se maloobchod podle něj neuvěřitelně proměnil. „V dnešní uspěchané době musíte dát člověku důvod, aby se zvedl a přišel vám do té prodejny. Měla by nabídnout nějaký zážitek, přidanou hodnotu, perfektní servis, poradenství,“ vysvětluje, proč hodlají prodejny po celé republice proměnit.