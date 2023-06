Bankéři vědí, kudy běží zajíc. Investují miliardy do umělé inteligence

Lídrem v nabídce pozic pro práci s umělou inteligencí je podle agentury Bloomberg bezkonkurenčně banka JPMorgan. Tato největší americká banka v tomto oboru od února celosvětově inzerovala 3651 pozic, což je podle společnosti Evident téměř dvakrát více, než inzerují její nejbližší rivalové Citigroup Inc. a Deutsche Bank.

Společnost Eigen Technologies Ltd., která pomáhá firmám s umělou inteligencí, uvedla, že poptávky od bank v prvním čtvrtletí roku 2023 vyskočily pětinásobně ve srovnání se stejným obdobím před rokem.

Například Deutsche Bank podle Bloombergu využívá takzvané „hloubkové učení“ k analýze toho, zda mezinárodní klienti privátního bankovnictví neinvestují do určitého aktiva až moc, a přiřazuje jednotlivým klientům vhodné fondy, dluhopisy nebo akcie. Lidští poradci pak v souladu s předpisy předávají doporučení vygenerovaná umělou inteligencí.

„Odstraňuje to část rutinní práce a zároveň jsme rychlejší v dodržování předpisů,“ sdělil Bloombergu Chintan Mehta, informační ředitel a vedoucí oddělení digitálních technologií a inovací firmy. Banka také vytvořila zákaznického asistenta na bázi chatbota s využitím konverzační AI platformy Dialogflow společnosti Google Cloud.

„Různé typy umělé inteligence nám ve firmě pomáhají už více než pět let. Například naše hlasem ovládaná Kate funguje na bázi AI. Věděli jsme, kam trend směřuje a jsme na to připravení. Využíváme celou řadu nástrojů, které umělá inteligence nabízí k tomu, abychom našim klientům zjednodušili život,“ vysvětluje Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

„Chatboty a virtuální asistenti jsou již běžně využíváni k tomu, že klientům bank poskytují služby zákaznické podpory. V Komerční bance máme pro klienty chatbota Ruby. Zároveň AI využíváme při přepisu telefonních hovorů do textu,“ dodává Nevoralová.

Analytici Goldman Sachs odhadují, že by automatizace generativní umělé inteligence mohla celosvětově ohrozit 300 milionů pracovních míst na plný úvazek. To by mohlo zahrnovat 35 procent odvětví obchodních a finančních operací v USA, uvádí Bloomberg.